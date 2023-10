Ascolti Tv, ‘Tale e Quale Show’ su Rai1 batte ‘Titanic’

(Adnkronos) – 'Tale e Quale Show', trasmesso ieri su Rai1, continua a dominare il prime time del venerdì, con 3.475.000 spettatori e il 22.5% di share. Al secondo posto, 'Titanic' su Canale 5, con 1.751.000 spettatori e il 12.6% di share. Terzo piazzamento per 'Quarto Grado' su Rete4, con 1.275.000 spettatori e il 9% di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Fratelli di Crozza' sul Nove (965.000 spettatori, share 5.1%), 'Propaganda Live' su La7 (877.000 spettatori, share 6.1%), 'XXX – Il ritorno di Xander Cage' su Italia1 (878.000 spettatori, share 5%), 'Tg2 Post' e 'N.C.I.S. Hawaii' su Rai2 (rispettivamente, 810.000 spettatori, share 4.1%, e 558.000 spettatori, share 3.6%), 'Enzo Tortora. Ho voglia di immaginarmi altrove' su Rai3 (499.000 spettatori, share 2.7%), '4 Ristoranti' su Tv8 (322.000 spettatori, share 2%). Nel confronto Rai-Mediaset delle reti generaliste + il canale all news, Rai prevale sia nelle 24 ore che in prima serata, con il 30,8% contro il 26,7% nell'intera giornata e con il 32% contro il 26,5% dalle 20.30 alle 22.30. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 14 Ottobre 2023