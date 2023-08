Ascolti Tv, Massimo Ranieri in replica su Rai 1 vince la serata

(Adnkronos) – Con 1.621.000 telespettatori e il 13,4% di share Massimo Ranieri con la replica di 'Sogno e son desto' su Rai1 vince gli ascolti della prima serata. Poco distante Canale 5 che con 'La conseguenza' ha ottenuto 1.463.000 telespettatori e l'11,7%, mentre è testa a testa per il terzo posto tra Retequattro ('Il terzo indizio', 873.000 telespettatori e l'8,1% di share) e La7 ('In Onda – Prima serata', 898.000 telespettatori e il 6,5% di share). Su Italia 1 la partita di Coppa Italia Bologna-Cesena ha conquistato 689.000 telespettatori con il 5,4% e Rai3 con 'Il grande Paese' ne ha totalizzati 548.000 con il 4,8%, mentre Rai2 con la serie 'Professor T' ha registrato 505.000 telespettatori e il 4% di share. Nove con 'Diciamoci la verità' ha raccolto 368.000 telespettatori e il 3,3% mentre su Tv8 'I delitti del BarLume' è stato visto da 353.000 telespettatori pari al 3,8% di share. Nell'access prime time è in testa Rai1 con 'Techetechetè' che ha segnato il 20,5% con 2.887.000 telespettatori mentre 'Paperissima Sprint Estate' su Canale 5 ne ha ottenuti 2.117.000 pari al 15% di share. Rai1 si è aggiudicata anche gli ascolti del preserale con 'Reazione a catena' che ha registrato 2.978.000 telespettatori e il 27,7% di share contro 1.478.000 e il 14,3% di 'The Wall' su Canale 5. Nel complesso le reti Mediaset hanno fatto l''en plein' vincendo la prima serata, con 5.094.000 telespettatori e il 37,34% di share, la seconda serata, con 2.517.000 e il 38,45%, e l'intera giornata con il 37,28% di share e 2.352.000 telespettatori. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 12 Agosto 2023