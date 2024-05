Ascolti tv, ‘Marconi’ su Rai1 vince il prime time

(Adnkronos) – La fiction di Rai1, 'Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo' domina gli ascolti della serata di ieri lunedì 20 maggiocon 3.443.000 spettatori e uno share del 19.4%. Secondo posto per Canale 5 con 'Io canto Family', il nuovo show di Michelle Hunziker che ha debuttato con 2.491.000 spettatori e uno share del 16.93%. Al terzo posto si posiziona 'Io Sono Vendetta' su Italia1, che ha intrattenuto 1.341.000 spettatori con uno share del 7.05%. Si piazza fuori dal podio Rai2 con 'Da Vicino Nessuno è Normale', il nuovo show di Alessandro Cattelan che ha raccolto 912.000 spettatori e il 5.5% di share. Segue Rai3 con 'Far West' che ha ottenuto 779.000 spettatori e il 4.66% mentre su Tv8 'GialappaShow' ha interessato 778.000 spettatori raggiungendo uno share del 4,57%. 'Quarta Repubblica' su Retequattro ha totalizzato 611.000 spettatori e il 4.24%. Sul Nove, invece, 'Cash or Trash – Speciale Prime Time' ha intercettato 456.000 spettatori (share del 2,46%). Infine, La7 che con '100 minuti' ha raggiunto 602.000 spettatori e uno share di 3.42%. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 21 Maggio 2024