Ascolti tv, ‘Mameli’ vince il prime time. Fiorello da record

(Adnkronos) – La prima puntata della fiction di Rai1 'Mameli – Il Ragazzo che Sognò l’Italia' è risultata la trasmissione più vista del prime time di lunedì, con 4.247.000 spettatori e il 23.5% di share. Al secondo posto, 'Grande Fratello' su Canale 5, con 2.407.000 spettatori e il 18.3% di share. Terzo piazzamento per 'Fast & Furious 5' su Italia1, con 953.000 spettatori e il 5.5% di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'La Torre di Babele' su La7 (932.000 spettatori, share 4.6%), 'FarWest' su Rai3 (784.000 spettatori, share 4.7%), 'Mad in Italy' su Rai2 (655.000 spettatori, share 3.7%), 'Quarta Repubblica' su Rete4 (652.000 spettatori, share 4.4%), '4 Hotel' su Tv8 (537.000 spettatori, share 2.7%), 'Little Big Italy' sul Nove (492.000 spettatori, share 2.5%).

Effetto Sanremo su 'Viva Rai2' (che ospitava anche la vincitrice del Festival, Angelina Mango): il mattin show di Fiorello segna il record di share dall'inizio di stagione, con il 21.7%, e ottiene 1.085.000 spettatori. Anche nell'access prime time, ripartono col botto sia 'Cinque Minuti' di Bruno Vespa, che ospitava Amadeus e registra 5.351.000 spettatori con il 24.8% di shaere, sia 'Affari Tuoi' (dove Amadeus ospitava la Mango) con 5.869.000 spettatori e il 26.6% di share. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 13 Febbraio 2024