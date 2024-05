Ascolti tv, la semifinale di Champions vince prime time

(Adnkronos) – La semifinale di Champions League Psg-Borussia Dortmund, trasmessa da Canale 5, ha vinto il prime time di ieri sera con 4.153.000 spettatori e uno share del 19.5%. Su Rai 1 la commedia francese 'Il Truffacuori' è stata vista da 1.842.000 di spettatori con il 9,9 di share mentre fa il programma di Italia 1 'Le Iene' ottiene 1.690.000 spettatori e il 12% di share. Parte bene la prima semifinale dell'Eurovision Song Contest, che su Rai2 totalizza 1.912.000 spettatori e il 9.5% di share. Cresce anche il programma di Giovanni Floris, 'DiMartedì' che ha interessato 1.536.000 spettatori e l’8.9% di share. Seguono 'Cartabianca' su Rete4 (766.000 spettatori, 5.2% share); 'Villetta con ospiti' su Rai3 (582.000 spettatori, 2.8% share), 'The Legend of Zorro' sul Nove (258.000 spettatori, 1.5% share) e 'Celebrity Chef' su Tv8 (241.000 spettatori, 1.4% share). Nell'access prime time, invece, sulla rete ammiraglia di viale Mazzini 'Cinque minuti' ha raggiunto 4.657.000 spettatori (22.7%) mentre 'Affari tuoi' si è attestato al 24,1% di share con 5.435.000 telespettatori. Su Canale 5 'Striscia la notizia' ha registrato 3.508.000 spettatori e uno share del 16.8%. Si segnala in particolare la crescita di 'Otto e Mezzo' su La7 che supera i 2 milioni di spettatori (2.061.000 spettatori) e il 9.2% di share. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 8 Maggio 2024