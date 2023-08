Ascolti tv, ‘La ragazza e l’ufficiale’ vince la prima serata

(Adnkronos) – 'La ragazza e l'ufficiale' ha conquistato gli ascolti della prima serata di ieri 20 agosto. La serie di Canale 5, infatti, ha ottenuto 1.607.000 telespettatori e il 13,9% di share, superando 'L'allieva 3' che su Rai1 ha totalizzato 1.441.000 telespettatori e l'11,5%. Terzo posto per Italia 1 che con 'FBI Most Wanted' ha raccolto 902.000 telespettatori con il 6,9% di share. Appena fuori dal podio Rai3 che con 'Le Ragazze' ha conquistato 622.000 telespettatori con il 5,1%, seguito dal film di Retequattro, 'Sms Sotto Mentite Spoglie', visto da 616.000 telespettatori pari al 4,8% di share, e da Rai2 che con 'Ti ruberò la vita' ha registrato 576.000 telespettatori e il 4,3% di share. 'Italia’s Got Talent Best Of' in onda su Tv8 ha segnato il 3,3% di share con 388.000 telespettatori, seguito dalla maratona di 'Little Big Italy' su Nove, con 293.000 telespettatori e il 2,4%. La7, infine, con 'Miss Marple' ha ottenuto 275.000 telespettatori e il 2,7% di share. Nell'access prime time Rai1 è in vetta alla classifica con 'Techetechetè', visto da 2.389.000 telespettatori con il 17,5% di share contro il 14,3% e 1.962.000 telespettatori di 'Paperissima Sprint' trasmessa da Canale 5. Anche nel preserale la rete ammiraglia Rai è vincente grazie a 'Reazione a catena' con 2.824.000 telespettatori e il 25,4% di share. Canale 5 con 'The Wall' ha interessato 1.503.000 telespettatori e il 13,7%. Nel complesso le reti Mediaset hanno fatto l''en plein' conquistando la prima serata, con 5.401.000 telespettatori e il 40,32% di share, la seconda serata, con 2.782.000 e il 39,91%, e le 24 ore con 2.463.000 telespettatori e il 35,13% di share. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 21 Agosto 2023