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Rai1 con ‘La Famiglia Panini – L’Avventura delle Figurine’ ha vinto la prima serata di ieri, domenica 22 novembre, con il 23%. La fiction con Serena Rossi ha incollato allo schermo 3.635.000 spettatori. Su Canale 5, il serial turco ‘Racconto di una Notte’ ha conquistato 1.820.000 spettatori con uno share del 12,7%. Il terzo programma della serata è stato ‘Che Tempo Che Fa’, in onda sul Nove, che ha radunato 1.754.000 spettatori, pari al 10,3%.

Su Rai3, la terza puntata di ‘Report’ ha superato il risultato della precedente (876mila spettatori e il 4,5 %), totalizzando 912.000 spettatori e il 5,3%. Su Italia 1, ‘Le Iene presentano: La Cura’ è stato visto da 704.000 spettatori pari al 6,9%, mentre su Rete 4 ‘Fuori dal Coro’ 670.000 spettatori e il 5,6%. Su Rai2, ‘The Rookie’ ha intrattenuto 549.000 spettatori, pari al 3% e su La7 il documentario sull’ascesa e la caduta del fondatore di Nvidia – dal titolo ‘La Storia di Mr Huang’ – 387.000 spettatori e il 2,3%. Infine, su Tv8 ‘Il giustiziere della notte’ ha ottenuto 353.000 spettatori e il 2,1%.

Nella fascia access prime time, ‘Affari Tuoi’ su Rai1 ha conquistato 4.539.000 spettatori e il 23,8% di share, mentre su Canale 5, ‘La Ruota della Fortuna’ 4.194.000 spettatori e il 22% di share.

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Pubblicato il 23 Novembre 2026