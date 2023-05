Ascolti tv, Inter-Milan vince il prime time

(Adnkronos) – La semifinale di Champions League andata in scena ieri sera a San Siro tra Inter e Milan ha consegnato il prime time a Canale 5 con 8.268.000 telespettatori e uno share del 34,92%. Secondo gradino del podio per Rai1 con la replica della seconda serie di 'Imma Tataranni- Sostituto Procuratore', seguita da 2.950.000 telespettatori pari a uno share del 14,69%. Terzo posto per Italia1 con 'Le Iene' che ha ottenuto 1.299.000 telespettatori e uno share dell'8,44%. Fuori dal podio su La7 'DiMartedì' ha ottenuto 1.184.000 telespettatori e uno share del 6,05% mentre su Retequattro 'Fuori dal coro' ha interessato 831.000 telespettatori (share del 5,09%). Su Raidue il film 'Come ti divento bella!' è stato seguito da 754.000 telespettatori (share del 3,98%) mentre su Rai 3 '#Cartabianca' è stata vista 754.000 telespettatori raggiungendo uno share del 4%. Chiudono gli ascolti del prime time Tv8 con 'Quattro Matrimoni', seguito da 234.000 telespettatori (share dell'1%), e Nove con il film 'Derailed – Attrazione letale' visto da 221.000 telespettatori (share dell'1,1%). —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 17 Maggio 2023