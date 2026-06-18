Ascolti tv, Inghilterra‑Croazia su Rai1 vola al 30.9% e domina la prima serata

(Adnkronos) – Nonostante l'assenza degli Azzurri dalla competizione, i Mondiali continuano a regalare vittorie alla prima serata di Rai1. Ieri Inghilterra‑Croazia ha conquistato 4.318.000 spettatori pari al 30.9% di share, imponendosi nettamente come programma più visto del prime time. Al secondo posto, su Canale5, ‘Book Club – Il capitolo successivo’ ha raccolto 1.627.000 spettatori con l’11.8%. Terza posizione per Rai3: ‘Chi l’ha Visto?’ segna 1.385.000 spettatori pari al 9.5%. A seguire, tra gli altri ascolti della prima serata: ‘Into the Storm’ su Italia1 (825.000 spettatori, 5%), ‘Zona Bianca’ su Rete4 (669.000 spettatori, 5.6%), ‘Lezioni di Mafie’ in replica su La7 (521.000 spettatori, 3.2%), ‘Quattro Matrimoni’ su Tv8 (451.000 spettatori, 3.3%) e ‘Viva l’Italia’ sul Nove (336.000 spettatori, 2.3%).

—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Giugno 2026