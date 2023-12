Ascolti tv, ‘Il Volo’ vola e vince la serata con il 20,1%

(Adnkronos) –

'Il Volo – Tutti per Uno' vola su Canale 5 e si aggiudica gli ascolti della prima serata di ieri, 29 dicembre 2023, grazie a 2.699.000 telespettatori e il 20,1% di share. Una serata televisiva piuttosto fiacca che vede al secondo posto il film 'La seconda chance' di Rai1 con 2.033.000 telespettatori e il 12,4%, mentre al terzo si piazza Retequattro con 'Quarto Grado – Le storie', visto da 1.045.000 telespettatori pari al 7,3% di share. Appena fuori dal podio Italia 1 con il film 'Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno', che ha ottenuto 875.000 telespettatori e il 6,2%, mentre la serie di Rai2, 'Il giro del mondo in 80 giorni', ha registrato 837.000 telespettatori e il 5% di share, seguita da Rai3 che con il film 'Quello che veramente importa' ha raccolto 777.000 telespettatori e il 4,7%. La7 con 'Baby boom' ha segnato il 3,9% e 671.000 telespettatori e Nove con 'I Migliori Fratelli di Crozza' ha totalizzato 505.000 telespettatori e il 3%. Chiude la classifica del prime time di ieri Tv8 che con 'La risposta è nelle stelle' ha conquistato 317.000 telespettatori e il 2% di share. L'access prime time come sempre è andato ad 'Affari Tuoi' di Rai1 che ha ottenuto 4.487.000 telespettatori e il 23,2%, mentre Canale 5 con 'Striscia la notizia' ha raccolto 3.260.000 telespettatori e il 16,9% di share. Anche il preserale è andato alla rete ammiraglia Rai grazie a 'Reazione a catena – La sfida dei campioni', che ha raccolto 4.487.000 telespettatori e il 27,2% di share contro il 16,7% e 2.670.000 di 'Caduta libera!', il programma competitor di Canale 5. Nel complesso, la comparazione delle reti generaliste Rai più RaiNews24 nei confronti delle generaliste Mediaset più TgCom24 vede, nell'intera giornata, la Rai al 28,4% con 2.470.000 telespettatori e Mediaset al 26,7% con 2.323.000, mentre in prima serata la Rai è al 29,7% con 5.522.000 telespettatori e Mediaset al 28,8% con 5.364.000. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 30 Dicembre 2023