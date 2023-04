Ascolti tv, ‘Il Patriarca’ vince la serata

(Adnkronos) – La serie 'Il Patriarca', in onda su Canale 5, ha vinto gli ascolti della prima serata di ieri 21 aprile con 2.691.000 telespettatori e il 16,43% di share. Su Rai 1 la seconda puntata di 'Ci vuole un fiore' ha ottenuto invece 2.072.000 telespettatori e il 13,1%. Terzo posto per Retequattro che con 'Quarto Grado' ha totalizzato 1.293.000 telespettatori e il 9,2%. Appena fuori dal podio Nove con 'Fratelli di Crozza' visto da 1.078.000 telespettatori pari al 5,7% di share, mentre su Rai 2 'The Good Doctor' ne ha registrati nel primo episodio 918.000 con il 4,7% e nel secondo 974.000 con il 5,6%. Su Rai 3 il film 'Tre piani' di Nanni Moretti ha raccolto 896.000 telespettatori e il 5% e il film 'Run all night – Una notte per sopravvivere' trasmesso da Italia 1 ha interessato 889.000 telespettatori e il 5%. La7 con 'Propaganda Live' ha conquistato 739.000 telespettatori e il 5,7% mentre Tv8 chiude la classifica del prime time con 'Alessandro Borghese 4 Ristoranti', visto da 524.000 telespettatori pari al 2,8% di share. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 22 Aprile 2023