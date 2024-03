Ascolti tv, il film su Alda Merini si aggiudica la prima serata

(Adnkronos) – Il film di Rai1, 'Folle d'amore – Alda Merini', si è aggiudicato per numero di telespettatori la prima serata di ieri avendone conquistati 2.948.000 pari al 16,5% di share. Canale 5 con il 'Grande Fratello' ne ha ottenuti invece 2.372.000 ma con uno share del 18,4% (più alto per la maggiore durata del programma). Il terzo gradino del podio è andato a Italia 1 che con 'Le Iene presentano: Inside' ha raccolto 1.173.000 telespettatori e l'8,1% di share. La partita di Europa League, Brighton-Roma, trasmessa da Tv8, ha registrato 1.200.000 telespettatori e il 6%, mentre su Retequattro 'Dritto e Rovescio' ha raccolto 811.000 telespettatori e il 5,6%. La7 con 'Piazzapulita' ha interessato 756.000 telespettatori con il 5,3% e Rai3 con 'Splendida Cornice' ha segnato il 4,6% di share con 788.000 telespettatori. Su Rai2 'Io rimango qui' è stato visto da 689.000 telespettatori (3,6%) 'Only Fun – Comico Show' sul Nove ne ha totalizzati 687.000 con il 3,8%. Il preserale vede in testa Rai1 che con 'Cinque Minuti' ha registrato 4.427.000 telespettatori e il 21,1% e, a seguire, con 'Affari Tuoi', 5.593.000 con il 25,7% di share. Canale 5 con 'Striscia la notizia' ha ottenuto invece 3.227.000 telespettatori con il 14,8%. Anche nel preserale Rai1 è in cima alla classifica con 'L’Eredità', seguito da 4.445.000 telespettatori pari al 25,4% di share, mentre 'Avanti un altro!' su Canale 5 ha ne raccolti 3.361.000 con il 20,6%. Nel complesso la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news nei confronti di Mediaset a pari perimetro ha visto, nell'intera giornata, le generaliste Rai più RaiNews24 al 30,3% con 2.544.000 telespettatori e le generaliste Mediaset più TgCom24 al 28,5% con 2.397.000 telespettatori; in prima serata le generaliste Rai più RaiNews24 hanno segnato il 30,3% e 6.334.000 telespettatori contro il 25,7% e i 5.381.000 telespettatori delle generaliste Mediaset più TgCom24. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 15 Marzo 2024