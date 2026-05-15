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Ascolti tv, il commissario ‘Buonvino’ su Rai1 vince il prime time con il 17,9% di share

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(Adnkronos) – È Rai1, con 'Buonvino – Misteri a Villa Borghese', a vincere la sfida della prima serata televisiva di ieri, giovedì 14 maggio 2026. La seconda puntata della fiction tratta dai libri di Walter Veltroni ha incollato davanti allo schermo 2.937.000 spettatori, pari al 17.9% di share. Canale5, che ieri trasmetteva 'Forbidden Fruit', è stato visto da 1.847.000 spettatori, per uno share del 13.2%. Terzo posto per Rai2, che con la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest ha coinvolto 1.286.000 spettatori, totalizzando uno share del 6.9%. Italia1, che ieri trasmetteva 'Le Iene', è stata la scelta di 1.212.000 spettatori, registrando il 9.7% di share. Rete4, con 'Dritto e Rovescio', ha interessato 1.089.000 spettatori per uno share del 8.8% mentre Rai3, con il suo 'Splendida Cornice' condotto da Geppi Cucciari, ha ottenuto un ascolto medio di 882.000 spettatori, pari al 5.7% di share. La7 e il suo 'Piazzapulita' condotto da Corrado Formigli è stato visto da 832.000 spettatori per il 6.2% di share.  Sul fronte dell'Access Prime Time, la vittoria della serata è ancora di Rai1, che con 'Affari Tuoi' ha raggiunto 4.823.000 spettatori ed uno share del 23.4%. A seguire Canale5, che con 'La Ruota della Fortuna' ha raccolto davanti al video 4.596.000 spettatori, pari al 22.2% di share. 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 15 Maggio 2026

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