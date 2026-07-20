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Ascolti tv, finale Mondiali da record: quasi 12,5 milioni su Rai1 e 67,9% di share

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(Adnkronos) – I Mondiali, anche senza Italia in campo, chiudono col botto. Ieri sera, su Rai1, la finale Spagna-Argentina ha incollato al video oltre due terzi dei telespettatori italiani, con una media d'ascolti di 12.455.000 spettatori e il 67.9% di share (12.061.000 con il 62.5%, nel primo tempo, 12.675.000 e con il 68.1%, nel secondo tempo, e 12.640.000 con il 74.9%, per i tempi supplementari). Ascolti record anche per l’half-time show, tra primo e secondo tempo, con 11.613.000 spettatori e il 60.5% di share.  Al confronto, quasi irrisori, i risultati di tutte le altre trasmissioni di prima serata, molte delle quali in replica: 'Racconto di una Notte' su Canale5 (1.596.000 spettatori, share 9.2%), 'Amore e passione a Sylt' su Rai2 (407.000 spettatori, share 2.1%), 'Che Ci Faccio Qui' su Rai3 (338.000 spettatori, share 1.8%), 'Sotto il sole di Riccione' su Italia1 (319.000 spettatori, share 1.7%), 'Vi presento Joe Black' su Rete4 (273.000 spettatori, share 1.7%), 'Tel chi el Telùn' sul Nove (239.000 spettatori, share 1.3%). 'Italia’s Got Talent' su Tv8 (221.000 spettatori, share 1.2%), 'La furia e il frastuono' su La7 (208.000 spettatori, share 1.3%).  
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 20 Luglio 2026

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