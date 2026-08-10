Ascolti tv domenica 9 agosto, ‘Racconto di una Notte’ su Canale5 vince prime time

(Adnkronos) – Nella serata di ieri domenica 9 agosto 'Racconto di una Notte' su Canale 5 vince il prime time con 1.601.000 telespettatori, pari a uno share del 16,3%. Secondo gradino dal podio per 'Noos – L’Avventura della Conoscenza' che ha conquistato 1.293.000 telespettatori pari al 12,9% di share. Terza posizione 'Battleship' su Italia 1 che ha incollato davanti allo schermo 665.000 spettatori (6,1% share). Seguono: Rete 4 con 'Il Padrino' (541.000 spettatori, 6% share); Rai2 con 'Elsbeth' (495.000 spettatori, 4% share); Rai3 con 'Che Ci Faccio' (435.000 spettatori, 3,8% share), Nove con 'Anplagghed' (407.000 spettatori, 3,8% share). Infine, La7 con 'Febbre da cavallo' ha interessato 405.000 spettatori (3,5% share) mentre 'Italia's Got Talent' su Tv8 ha ottenuto 344.000 spettatori (3% share).

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Pubblicato il 10 Agosto 2026