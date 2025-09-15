Ascolti tv domenica 14 settembre, ‘La Ruota’ continua a vincere su ‘Affari tuoi’

(Adnkronos) – Testa a testa, nella gara degli ascolti di ieri, domenica 14 settembre, in prima serata tra la replica di 'Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 3' su Rai1 con 2.211.000 spettatori, pari al 16.6% di share, e 'La Notte nel Cuore' su Canale 5 con 2.148.000 telespettatori e uno share del 16.8%. Terzo posto per 'Le Iene' su Italia 1 che totalizzano 992mila spettatori con il 9.1% di share. Fuori dal podio, entrambi con il 5,7% di share si piazzano 'Presadiretta' su Rai3 con 865.000 telespettatori e 'Fuori dal Coro' su Rete4 con 640.000 spettatori, seguiti da 'BellaMa’ di Sera' su Rai2 che raccoglie 603.000 spettatori e il 4% di share. Su La7 'The International' totalizza 393.000 spettatori e il 2.7%, mentre 'Nove Comedy Club' con lo spettacolo 'Ma che te Ridi?!' di Valentina Persia sul Nove ottiene 361.000 spettatori con il 2.5%. 'I delitti del BarLume – La girata' su Tv8 registra 273.000 spettatori e l’1.9% di share. In Access Prime Time 'La Ruota della Fortuna' continua a primeggiare con 4.243.000 spettatori e il 25.2% di share, mantenendo la distanza su 'Affari Tuoi' su Rai1 che registra 3.634.000 tele spettatori e il 21.7%. In terza posizione 'N.C.I.S. – Unità Anticrimine' su Italia1 con 899.000 spettatori e il 5.5%. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 15 Settembre 2025