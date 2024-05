Ascolti tv, Bayern Leverkusen-Roma vince la prima serata

(Adnkronos) – La semifinale di ritorno di Europa League Bayern Leverkusen – Roma, trasmessa da Rai1, ha ottenuto ieri sera un ascolto di 3.917.000 spettatori pari al 18.8% di share, aggiudicandosi la prima serata televisiva di ieri, giovedì 9 maggio 2024. Il secondo posto sul podio è di per Rai2: la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2024 è stata vista infatti da 2.817.000 spettatori, con uno share del 13.9%. Canale5 ha interessato 2.515.000 spettatori totalizzando uno share del 14% con la seconda puntata di 'Viola come il Mare 2', la fiction con Francesca Chillemi. Dritto e Rovescio su Rete4 ha raccolto davanti allo schermo 1.014.000 spettatori, con share al 6.8%), mentre Italia1, che trasmetteva 'Mission: Impossible Fallout', ha ottenuto un ascolto di 833.000 spettatori registrando uno share di 5.1%. Su La7 Piazzapulita è stato invece la scelta di 829.000 spettatori (5.7% di share). Per quanto riguarda l'access prime time, su Rai 1 i 'Cinque minuti' di Vespa sono stati la scelta di 4.095.000 telespettatori, facendo realizzare uno share del 21.1%. Su Canale 5, Striscia la notizia ha incollato davanti allo schermo 3.573.000 telespettatori (share 16.8%). Sul fronte dell'informazione serale, il Tg1 delle ore 20 vince la sfida televisiva, essendo stato visto da 4.050.000 telespettatori e con il 22.34% di share. Segue il Tg5, che sempre alla stessa ora è stato scelto da 3.585.000 utenti, registrando il 19.44% di share. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Maggio 2024