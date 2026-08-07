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Ascolti tv, ‘Battiti Live Compilation’ su Canale5 vince in prime time con share del 17,1 %

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(Adnkronos) –
Nella serata di ieri 'Battiti Live Compilation' su Canale5 si aggiudica la prima serata con 1.517.000 telespettatori (share del 17,1%) (Highlights a 697.000 e il 18,3%). Secondo gradino del podio 'Doc – Nelle Tue Mani 3' in replica su Rai1 che ha ottenuto 1.235.000 telespettatori pari al 13,3% di share seguito da 'Il Commissario Rex' su Rai2 che ha raggiunto 684.000 telespettatori (share del 5,5%). Su Italia1 'Chicago Med' ha intrettento 751.000 telespettatori con il 5,9% di share, su Rai3, 'Kilimangiaro Estate' ha conquistato 513.000 telespettatori (4,3% di share), su Rete4 'Zona Bianca' ha totalizzato 692.000 telespettatori (7% di share) e su La7 'In Onda Prima Serata' ha ottenuto 664.000 telespettatori e il 5.3% di share.  Infine su Tv8 'Quattro Matrimoni' ha raggiunto 329.000 telespettatori (2,6% di share), nel primo episodio e 243.000 telespettatori (2,8% di share) nel secondo episodio e sul Nove 'La Corrida' ha radunato 247.000 telespettatori con il 2,2% di share nella prima parte e 146.000 telespettatori (2,6% di share) nella seconda parte chiamata 'Il Vincitore'. 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 7 Agosto 2026

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