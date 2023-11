Ascolti tv, ‘Ballando con le stelle’ cresce al 25% e vince la serata

(Adnkronos) – 'Ballando con le stelle' cresce e vince gli ascolti della prima serata di ieri. Il programma di Rai1 con Milly Carlucci, infatti, è stato visto da 3.330.000 telespettatori pari al 25% di share, superando la concorrenza di Canale 5 che con 'L’Album di Tú Sí Que Vales' ha ottenuto 2.231.000 telespettatori e il 17,2%. Terzo posto per Italia 1 che con 'Percy Jackson e gli dei dell’olimpo – Il mare dei mostri' ha totalizzato 899.000 telespettatori e uno share del 5,3%. Appena fuori dal podio La7 che con 'In altre parole' ha raccolto 817.000 telespettatori e il 4,6% mentre Rai2 con 'S.W.A.T.' ne ha registrati 800.000 con il 4,5% di share. Su Rai3 la prima puntata di 'Sapiens – Un solo pianeta' ha interessato 654.000 telespettatori pari al 4,3% e Retequattro con il film 'Pari e dispari' ha segnato il 2,9% con 469.000 telespettatori, seguita da Nove dove 'Accordi & Disaccordi' ha avuto un seguito di 429.000 telespettatori pari al 2,5% di share. Tv8 infine con '4 Ristoranti' ha ottenuto 372.000 telespettatori e il 2,1% di share. Nell'access prime time 'Striscia la notizia' su Canale 5 ha raccolto 3.201.000 telespettatori con il 17% di share. Nel preserale Rai1 con 'Reazione a Catena' ha intrattenuto 3.351.000 telespettatori pari al 19,5% mentre 'Caduta libera! Story' su Canale 5 ne ha interessati 2.281.000 pari al 13,5% di share. Nel complesso la comparazione delle reti generaliste Rai più RaiNews24 nei confronti delle generaliste Mediaset più TgCom24 vede nell'intera giornata la Rai con 3.093.000 telespettatori e il 33,2% di share e Mediaset con 2.284.000 e il 24,5%. In prima serata le reti Rai più RaiNews24 hanno raccolto 5.655.000 telespettatori con il 30,6%, mentre quelle di Cologno Monzese più TgCom24 hanno registrato 4.779.000 telespettatori pari al 25,9% di share. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 26 Novembre 2023