Ascolti tv, alla ‘Notte dei serpenti’ la prima serata: la ‘Vita in Diretta’ conquista il pomeriggio

(Adnkronos) – Nella serata di ieri, la classifica dei programmi vede al primo posto 'La Notte dei Serpenti' su Rai1, che raccoglie 1.617.000 spettatori con il 14.7% di share. Segue 'L’Erede' su Canale5, che totalizza 1.360.000 spettatori con il 12.8% di share. Terzo gradino del podio per 'Quarto Grado' su Rete4, che conquista 1.004.000 spettatori e il 10.5%). A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'CIA' su Italia1 (900.000 spettatori, share 7.5%), 'Sotto le foglie' su Rai3 (848.000 spettatori, share 6.2%), 'Pechino Express – L’Estremo Oriente' su Tv8 (423.000 spettatori, share 3.6%), 'La7 Storia – L’Incoronazione di Elisabetta II' su La7 (352.000 spettatori, share 2.6%), 'Bake Off Italia – Dolci in Forno' sul Nove (296.000 spettatori, share 2.3%), 'Oltre il Paradiso' su Rai2 (212.000 spettatori, share 1.7%). Nel mattino, su Rete4 'Ore 11' di Milo Infante ottiene 493.000 spettatori (share 10.4%) nella prima parte e 531.000 (share 6.4%) nella seconda, in onda dopo il Tg4. Nel pomeriggio, 'Vita in Diretta' su Rai1 domina con 840.000 spettatori (share 10.9%) nella parte chiamata Start, 1.165.000 (share 16.5%) nella presentazione e 1.324.000 (share 18%) nel programma. Su Canale5 'Verità Nascoste – Il Diario' raccoglie 1.104.000 spettatori (share 15.7%) nella prima parte e 1.011.000 (share 14%) nella seconda, con saluti a 908.000 (11.9%). Manuela Moreno porta così a casa la decima vittoria consecutiva (su dieci confronti diretti) nella sovrapposizione con il temporary show di Milo Infante su Canale5, che da lunedì lascerà spazio al ritorno di Gianluca Nuzzi con 'Dentro la Notizia'.

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Pubblicato il 5 Settembre 2026