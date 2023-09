Ascolti tv, a ‘Tim Music Awards’ il prime time. ‘Domenica in’ riparte col 17,6%

(Adnkronos) – Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con 'Tim Music Awards' che ha interessato 2.469.000 telespettatori pari al 16,6% di share. Secondo gradino del podio per Canale 5 con l'ultima puntata de 'La ragazza e l'ufficiale' che ha ottenuto 1.863.000 telespettatori e uno share del 16,12%. Terzo posto per Italia 1 con 'FBI: Most Wanted' che ha realizzato 970.000 telespettatori e uno share del 5,95%. Da segnalare, in particolare, per il day time della rete ammiraglia di viale Mazzini, il debutto della nuova edizione di 'Domenica in' con alla conduzione Mara Venier seguito nella prima parte da 2.088.000 telespettatori (share del 17,6%) e la prima puntata della nuova edizione di 'Da noi… a Ruota Libera' che ha totalizzato 1.201.000 telespettatori e il 12,2% di share. Fuori dal podio degli ascolti del prime time Rete 4 con 'Dritto e rovescio' ha conquistato 846.000 telespettatori (share del 6,93%) mentre su Rai3 'Il Provinciale' è stato seguito da 726.000 telespettatori (share del 4,53%). Su La7 'In Onda-Prima Serata' ha totalizzato 758.000 telespettatori (share del 4,33%). Su Rai2 'I profondi segreti della mia famiglia' ha ottenuto 693.000 telespettatori e uno share del 4,09% mentre su La7 la replica di 'Piazza Pulita' ne ha ottenuti 284.000 (2,06%). Chiudono gli ascolti del prime time Nove con 'Only Fun – Comico show' che ha totalizzato 336.000 telespettatori e uno share del 2,2% e Tv8 con 'Italia’s Got Talent Best of' seguito da 294.000 telespettatori, share 1,99%. Nell'access prime time su Canale 5 'Paperissima Sprint' ha interessato 2.697.000 telespettatori e uno share del 15,42% mentre nella fascia preserale 'Reazione a catena' su Rai1 ha interessato 3.115.000 telespettatori e il 22,2% di share. Nel confronto tra generaliste+canali all news, la Rai ha vinto contro Mediaset nell'intera giornata (27,6% di share contro 25,1%). In prima serata dalle 20,30 alle 22,30 Rai ha registrato il 26,2% di share mentre Mediaset il 27,2%. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Settembre 2023