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Ascolti tv, 28 settembre: oltre 7,3 milioni e il 36,4% per la vittoria degli Azzurri su Rai1

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(Adnkronos) –
Azzurri senza rivali nella serata televisiva di ieri. Su Rai1 la partita di Nations League tra Turchia e Italia ha totalizzato 7.380.000 spettatori e il 36.4% di share, risultando di gran lunga il programma più seguito. Al secondo posto 'Grande Fratello Vip' su Canale 5, con 1.826.000 spettatori e il 16.6% di share. Terzo piazzamento per 'Lo Stato delle Cose' su Rai3, con 1.093.000 spettatori e l'8% di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'La ragazza del mare' su Rai2 (942.000 spettatori, share 5.6%), 'Jack Reacher – La prova decisiva' su Italia1 (924.000 spettatori, share 5.7%), 'Quarta Repubblica' su Rete4 (652.000 spettatori, share 5.4%), 'La Torre di Babele' su La7 (622.000 spettatori, share 3.3%), 'Little Big Italy' sul Nove (549.000 spettatori, share 3.1%), 'The Wedding Planner – Prima o poi mi sposo' su Tv8 (296.000 spettatori, share 1.9%). In access prime time, senza 'Affari Tuoi' a causa della partita dell'Italia su Rai1, 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5 ha ottenuto 4.356.000 spettatori e il 20.7% di share.  
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 29 Settembre 2026

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