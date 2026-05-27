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Ascolti tv 26 maggio, Montalbano in replica su Rai1 vince il prime time con il 18.7% di share

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(Adnkronos) –
Rai1, con 'Il Commissario Montalbano' in replica vince la sfida della prima serata televisiva di ieri, martedì 26 maggio 2026. La fiction ha tenuto incollati allo schermo 2.877.000 spettatori pari al 18.7% di share. Secondo posto per Canale5, che con 'Un Nuovo Inizio' ha catturato l'attenzione di 2.147.000 spettatori totalizzando uno share del 15.1%. Italia1, che ieri trasmetteva 'Le Iene presentano: Inside', è stato la scelta di 1.361.000 spettatori per il 12.8%, mentre La7 con 'DiMartedì' ha ottenuto un ascolto medio di 1.322.000 spettatori e il 9% di share. Rai2, che ieri offriva al pubblico 'Belve Crime', ha interessato 807.000 spettatori (share al 6.2%), mentre Rai3 con 'Indovina Chi Viene a Cena' ha coinvolto 673.000 spettatori (share al 4%). Rete4, con 'È Sempre Cartabianca', ha tenuto davanti al video 470.000 spettatori con share al 4%. Nell'access prime time, Canale5 con 'La Ruota della Fortuna' ha raccolto davanti allo schermo 4.542.000 spettatori, pari al 24.3% di share, mentre Rai1 con 'Affari Tuoi' ha ottenuto un ascolto medio di 4.376.000 spettatori con share al 23.6%. 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 27 Maggio 2026

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