(Adnkronos) – Lo show concerto, ‘Una Nessuna Centomila’, in onda ieri su Rai1 in occasione della Giornata contro la Violenza sulle Donne, è il programma più seguito del prime time di mercoledì 25 novembre, con 2.604.000 spettatori e il 19.6% di share. Al secondo posto, ‘Viola come il Mare 3’ su Canale 5, con 1.898.000 spettatori e il 13% di share. Al terzo posto, ‘Una Giornata Particolare’ su La7, con 1.257.000 spettatori e il 7.4% di share. In quarta posizione, testa a testa tra ‘Chi l’ha Visto?’ su Rai3, con 1.013.000 spettatori e il 6.6% di share (dopo la presentazione con 836.000 spettatori e il 4.1%), e ‘I mercenari 3’ su Italia 1, con 1.052.000 spettatori e il 6.4% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: ‘Il Tavolo di Che Tempo Che Fa’ sul Nove (dopo l’anteprima con 570.000 spettatori e il 2.9%, il programma ottiene 617.000 spettatori con il 4% e, nella parte conclusiva, 337.000 spettatori con il 5.1%), ‘È Sempre Cartabianca’ su Rete4 (dopo la presentazione con 526.000 spettatori e 2.7%, il programma totalizza 552.000 spettatori e il 4.5%), la partita di Champions League tra Lille e Bayern Monaco su Tv8 (511.000 spettatori, share 2.7%), ‘Patù – La Passione delle Idee’ su Rai2 (239.000 spettatori con l’1.6% e nella parte ‘Il Finale’ 147.000 spettatori e il 2.1%).

In access prime time, ‘Affari Tuoi’ totalizza 4.708.000 spettatori con il 23.1% di share, dopo ‘Cinque Minuti’ che ottiene 4.048.000 spettatori con il 20.5% di share. Mentre su Canale5, ‘La Ruota della Fortuna’ totalizza 4.160.000 spettatori con il 20.6% di share, dopo ‘Gira La Ruota della Fortuna’ che registra 3.519.000 spettatori con il 17.5%.

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Pubblicato il 26 Novembre 2026