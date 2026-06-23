Ascolti tv, 22 giugno: concerto ‘Vita!’ vince la prima serata con 20,7%

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L'evento 'Vita! Il Concerto', in diretta ieri su Rai1 dal Circo Massimo, ha dominato la prima serata con 2.757.000 spettatori, registrando uno share del 20,7%. Medaglia d'argento per la serie spagnola 'Un nuovo inzio' su Canale 5 che ha intrattenuto 1.681.000 spettatori, pari al 13,1% di share mentre Italia 1 con 'Fall' ha totalizzato 839.000 spettatori e il 5,9% di share. Fuori dal podio troviamo La7 con 'La Torre di Babele' con 633.000 spettatori (4,1% share) mentre Rete 4 con 'Quarta Repubblica' ha registrato 616.000 spettatori (5,7% share). Seguono: Rai2 con 'Boss in incognito (579.000 spettatori, 5,4% share); Rai3 con 'Filorosso' (511.000 spettatori, 4,2% share); Tv8 con 'Sei giorni, sette notti' (486.000 spettatori, 3,4% share) e Nove con 'Little Big Italy' (470.000 spettatori, 3,3% share).

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Pubblicato il 23 Giugno 2026