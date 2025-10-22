Ascolti tv 21 ottobre, vince ‘Il Commissario Montalbano’ in replica su Rai1

(Adnkronos) – La Ruota della Fortuna condotta da Gerry Scotti su Canale 5 ha vinto il duello degli ascolti tv nell'access time di ieri, martedì 21 ottobre, contro Affari Tuoi. 'Il Commissario Montalbano', in replica su Rai1, ha conquistato la prima serata di martedì con 2.783.000 spettatori e il 16.8% di share. Al secondo posto su Canale5 ‘La Notte nel Cuore’, con 2.160.000 spettatori e il 13.8% di share. Terzo gradino del podio per ‘DiMartedì’ su La7, con 1.479.000 spettatori e l’8.9% di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: ‘Le Iene presentano: Inside’ su Italia1 (1.358.000 spettatori, share 10.6%), ‘X Factor’ su Tv8 (795.000 spettatori, share 5.1%), ‘È Sempre Cartabianca’ su Rete4 (534.000 spettatori, share 4.1%), ‘Il coraggio di Blanche’ su Rai3 (487.000 spettatori, share 2.5%), ‘Freeze – Chi Sta Fermo Vince!’ su Rai2 (429.000 spettatori, share 2.7%) e ‘Only Fun – Comico Show’ sul Nove (320.000 spettatori, share 2%). In access prime time, ‘La Ruota della Fortuna’ su Canale5 ha ottenuto 5.199.000 spettatori e il 24.1% di share, preceduta da ‘Gira La Ruota della Fortuna’ (4.233.000 spettatori, share 20.5%). Su Rai1 ‘Affari Tuoi’ ha registrato 4.757.000 spettatori e il 22% di share, preceduto da ‘Cinque Minuti’ (4.040.000 spettatori, share 19.7%). Nel preserale, bene ‘L’Eredità’ su Rai1: il game show condotto da Marco Liorni ha ottenuto 4.317.000 spettatori e il 25.4% di share, dopo ‘La Sfida dei 7’ (3.216.000 spettatori, share 24%). Su Canale5 ‘Avanti un Altro’ ha registrato 3.189.000 spettatori e il 20.4% di share, preceduto da ‘Avanti il Primo’ (2.047.000 spettatori, share 17%).

Pubblicato il 22 Ottobre 2025