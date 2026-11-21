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‘Meravigliosamente’, lo show di Sal Da Vinci su Rai1, è il programma più visto della prima serata di ieri venerdì 20 novembre con 2.492.000 spettatori e il 18,2% di share. Al secondo posto ‘Racconto di una Notte’, che su Canale5 conquista 1.780.000 spettatori con il 12,8% di share. Al terzo posto ‘Quarto Grado’ su Rete4, con 1.064.000 spettatori e l’8,6% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: ‘Fratelli di Crozza’ sul Nove (1.042.000 spettatori, share 6,1%), ‘Propaganda Live’ su La7 (894.000 spettatori, share 7%), la sfida delle ATP Finals 2026 tra Medvedev e Tiafoe su Italia1 (778.000 spettatori, share 4,1%), ‘Mi Manda Raitre’ su Rai3 (594.000 spettatori, share 3,9%), ‘L’Ispettore Coliandro 8’ su Rai2 (566.000 spettatori, share 3,4%), ‘Avvocato Ligas’ su Tv8 (505.000 spettatori, share 2,9%, nel primo episodio, e 499.000 spettatori, share 3,8%, nel secondo).

Nell’access prime time prosegue il testa a testa tra le ammiraglie, con una vittoria di misura per Canale5. ‘La Ruota della Fortuna’ raccoglie infatti 4.212.000 spettatori pari al 22% di share, superando ‘Affari Tuoi’, che su Rai1 totalizza 4.126.000 spettatori con il 21,5%.

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Pubblicato il 21 Novembre 2026