Ascolti tv 19 agosto, il film ’50 km all’ora’ su Canale 5 vince in prime time con uno share del 15,5%

(Adnkronos) – Nella serata di ieri, mercoledì 19 agosto, il film con Fabio De Luigi e Stefano Accorsi '50 km all’ora' su Canale 5 conquista il prime time con 1.691.000 telespettatori e uno share del 15,5%. Secondo gradino dal podio per 'Finché notte non ci separi' su Rai 1 che ha totalizzato 1.569.000 telespettatori pari al 13,1% di share. Terza posizione per 'Boston Blue' su Rai 2 che ha intrattenuto 458.000 telespettatori (4% di share). Seguono: su Italia1 'Chicago Fire' che ha ottenuto 982.000 telespettatori (7,1% di share), 'Chicago Med' con 1.170.000 telespettatori (9,6% di share) e 'Chicago P.D.' che ha raggiunto 1.046.000 telespettatori con uno share del 10,7%. Su Rai3 'Un Giorno in Pretura' dedicato a Tiziana Morandi, la mantide della Brianza, ha segnato 863.000 telespettatori (7% di share), su Rete4 'Il padrino – Parte II' ha registrato 499.000 telespettatori (5,5% di share), su La7 'La Giusta Distanza' in replica ha totalizzato 318.000 telespettatori (2,6% di share), su Tv8 i quattro episodi di 'RIP – Roast in Peace' hanno ragiunto 276.000 telespettatori (del 2,7% di share) e sul Nove 'USS Indianapolis' ha radunato 219.000 telespettatori (2% di share).

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Pubblicato il 20 Agosto 2026