Ascolti tv 18 settembre, ‘Byd Music Awards’ vince la prima serata

(Adnkronos) – E' Rai1, con 'Byd Music Awards', a vincere la sfida della prima serata televisiva di ieri, venerdì 18 settembre 2026. Lo show ha conquistato 2.213.000 spettatori pari al 18.7% di share. Canale5, con 'L’Erede', è stato la scelta di 1.433.000 spettatori totalizzando uno share del 12.9%. Su Rete4, 'Quarto Grado' ha incollato davanti al video 939.000 spettatori con share all'8.6%, mentre su La7 'Propaganda Live' ha ottenuto un ascolto medio di 834.000 spettatori e il 7.3% di share. Italia1, che ieri trasmetteva 'CIA', ha interessato 733.000 spettatori con il 5.2% di share, mentre su Rai2 la replica de 'L’Ispettore Coliandro 6' ha coinvolto 619.000 spettatori, con share al 4.1%. Rai3, con 'Fidanzata in affitto', è stato visto da 581.000 spettatori, con uno share al 3.7%. Nel Day Time pomeridiano, Canale5 con 'Grande Fratello Vip' ha conquistato 1.753.000 spettatori pari al 15.2%, mentre 'Beautiful' ha ottenuto un ascolto medio di 1.928.000 spettatori pari al 17.2%. 'Forbidden Fruit' ha raggiunto 2.061.000 spettatori, pari al 19.7% di share. Rai2, con 'Ore 14', ha tenuto davanti al video 585.000 spettatori con il 5.7% di share. Nell'access prime time, Canale5 con 'La Ruota della Fortuna' ha incollato davanti allo schermo 4.446.000 spettatori pari al 25%, mentre Rai1 con 'Affari Tuoi' è stato la scelta di 4.029.000 spettatori, con share al 22.5%.

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Pubblicato il 19 Settembre 2026