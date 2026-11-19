(Adnkronos) – Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con ‘Tale e Quale Show’ visto da 3.043.000 spettatori pari al 22.5% di share. Secondo gradino del podio per Canale5 con ‘Viola come il Mare’ che ha totalizzato 1.919.000 telespettatori e uno share del 13,4%. Terzo posto per La7 con ‘Una Giornata Particolare’ che ha realizzato 1.540.000 telespettatori e il 9,8% di share.

Fuori dal podio su Italia1 la partita delle ATP Finals 2026 – Cobolli-Tiafoe è stata seguita da 1.285.000 telespettatori (share del 6,5%) mentre su Rai3 ‘Chi l’ha Visto?’ ha conquistato 1.091.000 telespettatori e il 7.3% di share. Sul Nove ‘Il Tavolo di Che Tempo Che Fa’ è stato visto da 565.000 telespettatori (3,7% di share) mentre su Retequattro ‘È Sempre Cartabianca’ ha ottenuto 440.000 telespettatori e il 3,6% di share. Su Tv8 ‘4 Ristoranti’ ha interessato 435.000 telespettatori e il 3,2% mentre su Rai2 ‘Patù – La Passione delle Idee’ ha intercettato 217.000 telespettatori pari all’1,4%.

Nell’access prime time sulla rete ammiraglia del Servizio Pubblico ‘Cinque Minuti’ ha ottenuto 3.909.000 telespettatori (20.7% di share), mentre ‘Affari Tuoi’ ha intrattenuto 4.614.000 telespettatori (22,9% di share). Su Canale5, ‘La Ruota della Fortuna’ è stata seguita invece da 4.400.000 telespettatori registrando uno share del 21,9%.

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Pubblicato il 19 Novembre 2026