Attualità

Ascoli Piceno, 34enne accoltellato a morte: fermato 54enne per omicidio volontario

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Tragedia ad Ascoli Piceno nella serata di ieri: un uomo di 34 anni, Niko Tacconi, è stato accoltellato all’addome al culmine di una lite ed è morto poco dopo all’ospedale Mazzoni. I carabinieri hanno fermato un 54enne con l’accusa di omicidio volontario. Secondo una prima ricostruzione, l’aggressione sarebbe avvenuta in un appartamento di via Pergolesi, nel quartiere Porta Cappuccina, dove tra i due sarebbe scoppiata una discussione degenerata in violenza. Ancora da chiarire i motivi alla base del litigio. Sull’accaduto indaga la Procura di Ascoli. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 20 Aprile 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Marines si calano con le corde e sequestrano nave iraniana, le immagini

8 minuti fa

Libano, soldato Idf profana statua di Gesù

25 minuti fa

Usa colpiscono e bloccano nave dell’Iran, il video dell’operazione

32 minuti fa

Settimana di primavera, meteo variabile e temperature un po’ in calo: le previsioni

51 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio