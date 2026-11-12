Ascensore e scala mobile fuori uso alla stazione Metro. E la forza dell’anziana con deambulatore che affronta 38 gradini

(Adnkronos) – “Roma Avanti tutti” è lo slogan con il quale in sindaco di Roma, Roberto

Gualtieri, ha lanciato la campagna elettorale per la sua ricandidatura alla guida del Campidoglio. Uno slogan molto bello. Che non sui può non condividere. Ma oltre alle parole, alle convention, alle fotografie sorridenti con i cartelli in mano, sarebbe buona cosa se seguissero i fatti. E non solo quelli clamorosi a favore di telecamere magari dando seguito a chi alza la voce. I fatti anche quelli “piccoli” che riguardano i romani silenziosi che, per dirla alla Luca Carboni, “ce ne sono eccome. Sono timide presenze, nascoste tra la gente”.

Quella anziana che questa mattina (giovedì 12 novembre) alle 10,45 era nella stazione Ponte Mammolo della linea B della metropolitana della Capitale d’Italia. La donna si muoveva appoggiandosi ad deambulatore

a

rotelle. Si muoveva lentamente. Aveva i capelli rasati a zero che, ahinoi, abbiamo imparato a riconosce come effetto di cure pesanti per combattere spesso malattie bastarde.

L’anziana si è diretta all’ascensore ma l’ha trovato bloccato da una barriera gialla con su scritto “Manutenzione in corso”. Ma ne i pressi non c’era alcun operaio. Non si è persa d’animo e lentamente si è voltata ed è andata verso le scale mobili anche se con il deambulatore non sono proprio facili da affrontare. Ma arrivata alla base delle scale mobili un’altra brutta sorpresa: altre barriere gialle, nessun messaggio e l’impianto inesorabilmente fermo. Operai nelle vicinanze? Neanche l’ombra.

Si è fermata. Si è guardata intorno. E soprattutto ha guardato la lunga scalinata che aveva davanti. Qualche istante di esitazione e con la forza di chi veramente vuole andare avanti ha iniziato la sua salita. Trentotto gradini.

Una scena più forte di qualsiasi spot, che emoziona ma che fa anche tanta rabbia. Possibile che nel 2026 la Capitale d’Italia sia ridotta così? Possibile che nessuno se ne accorga? Possibile che nessuno se ne curi?

Il sindaco Roberto Gualtieri è unanimamente definito una brava persona. Oggi, da quanto risulta, in agenda non ha eventi, inaugurazioni, discorsi. Chissà che non trovi il tempo di prendere la metropolitana, come fanno centinaia di migliaia di romani e turisti, ogni giorno. E di raggiungere la stazione di Ponte Mammolo, di verificare cosa sia accaduto. E cosa si può fare perché non riaccada. Solo così “Roma avanti Tutti”.

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Pubblicato il 12 Novembre 2026