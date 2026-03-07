Artrosi e attività fisica, “essenziale ma personalizzata” parola di medico fisiatra

(Adnkronos) – Artrosi e attività fisica. Cosa si può fare e cosa va evitato. A fare il punto per l'Adnkronos Salute è Andrea Bernetti, professore ordinario di Medicina fisica e riabilitativa dell'università del Salento. “L’artrosi, non deve più essere considerata una condanna all'immobilità o il risultato ineluttabile di un processo di usura articolare. Questa visione obsoleta, è stata radicalmente smentita dalle più recenti e robuste evidenze scientifiche. Il paradigma clinico attuale si è spostato dal concetto di "riposo protettivo" a quello di "movimento terapeutico". Tra le forme di artrosi più comuni ricordiamo quella di ginocchio ed anca, e da sempre è aperto un dibattito in merito all'effetto del cammino in queste condizioni. Una prima specifica è fondamentale, a parità di localizzazione non tutte le forme di artrosi sono uguali a partire banalmente dalla gravità dell' artrosi stessa. Di conseguenza l'approccio, e l' attività fisica raccomandata, può cambiare da paziente a paziente. Tuttavia, possiamo affermare come, tranne condizioni di importante riacutizzazione infiammatoria o in caso di artrosi di grado molto severo, in generale la deambulazione non solo è un'attività sicura, ma è anche essenziale per la conservazione della cartilagine e il benessere dell'intero organismo. Infatti, la deambulazione favorisce un adeguato equilibrio del liquido sinoviale (il liquido contenuto dentro le articolazioni), senza questo stimolo meccanico ciclico, il liquido sinoviale tende infatti a ristagnare e la cartilagine va incontro a una progressiva malnutrizione che ne accelera la degradazione.Il liquido sinoviale non è un semplice lubrificante statico, ma un sistema complesso di diverse sostanze. Il cammino favorisce la sintesi di suoi componenti chiave che proteggono l'articolazione”. “Una delle preoccupazioni più frequenti dei pazienti riguarda la possibilità che il carico meccanico derivante dal cammino possa "consumare" ulteriormente le articolazioni – prosegue – Tuttavia, studi di biomeccanica mostrano come durante il cammino in piano a velocità normale, il ginocchio subisca sollecitazioni fisiologiche che rientrano nella capacità di adattamento dei tessuti e che anzi sono fondamentali per un adeguato equilibrio articolare. Al contrario, la corsa e il salto introducono dinamiche di carico drasticamente differenti. Per un'articolazione sana, la corsa può essere anche positiva per fenomeni di condizionamento cartilagineo, ma per un'articolazione già colpita da artrosi sintomatica, l'alto tasso di impatto della corsa o del salto può superare la soglia di tolleranza meccanica, causando dolore e infiammazione reattiva”. “Infatti, le ricerche indicano come la forza di picco e la rapidità dell'impatto tipiche della corsa e del salto, siano maggiormente associate al rischio di infortuni da sovraccarico e alla progressione del danno articolare nei pazienti artrosici. Il cammino invece, mantenendo un contatto prolungato e una progressione fluida, minimizza questi picchi di stress dannosi – spiega Bernetti – Esistono diverse evidenze, inoltre, che dimostrano come il cammino non acceleri la progressione strutturale dell'artrosi. Una revisione sistematica recente ha confermato che la camminata non sembrerebbe essere correlata al peggioramento delle alterazioni visibili alle radiografie o alla risonanza magnetica. Ulteriori evidenze mostrano come camminare possa migliorare significativamente la funzione fisica e addirittura ridurre il dolore nei pazienti con artrosi del ginocchio e dell'anca. Questo anche nei soggetti obesi, che teoricamente esercitano un carico maggiore sulle articolazioni degli arti inferiori, nei quali il cammino non ha mostrato alcun danno strutturale, portando invece a un miglioramento della qualità della vita e a una riduzione della disabilità” “Le linee guida europee per la gestione dell' artrosi sottolineano che l'attività fisica dovrebbe essere considerata il trattamento principale e che il riposo dovrebbe essere limitato solo alle fasi di riacutizzazione infiammatoria acuta. Naturalmente – avverte -raccomandano un approccio individualizzato, dove il dosaggio e la progressione del cammino vengono adattati alle capacità specifiche del paziente. Questo significa che il medico non deve semplicemente prescrivere di "camminare", ma deve guidare il paziente verso un aumento graduale del volume di passi, monitorando la risposta articolare in termini di dolore e funzionalità. Un leggero fastidio durante la camminata è accettabile e spesso inevitabile nelle fasi iniziali. Tuttavia, se il dolore persiste in modo acuto per più di 24 ore dopo l'attività, o se l'articolazione appare visibilmente gonfia e calda, significa che il dosaggio di cammino è stato eccessivo e deve essere ridotto nella sessione successiva”. “Inoltre, nei casi di artrosi severa, dove la cartilagine è praticamente assente e si verifica un contatto diretto osso-su-osso, il cammino prolungato può diventare estremamente doloroso e causare reazioni infiammatorie costanti. In questi casi, il cammino rimane utile per le brevi distanze della vita quotidiana, ma l'esercizio aerobico per la salute cardiovascolare dovrebbe essere preferibile in modalità di scarico parziale, come la cyclette o in acqua. Inoltre, è molto importante ricordare che il paziente con artrosi non è un insieme di articolazioni isolate, ma un organismo complesso che beneficia del cammino a molteplici livelli. L'attività fisica regolare è riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) come uno dei più potenti strumenti di prevenzione e trattamento per numerose patologie croniche. Camminare è in pratica un intervento a basso costo e alto rendimento che non solo preserva la mobilità, ma allunga la vita e ne migliora drasticamente la qualità”, conclude.

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 7 Marzo 2026