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Artemis II, il messaggio di Trump: “Torneremo sulla Luna e poi dritti su Marte”

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(Adnkronos) –
"La vostra missione apre la strada al ritorno sulla Luna. E poi punteremo a Marte". Donald Trump si è congratulato con l'equipaggio di Artemis II, che ha completato il sorvolo lunare ed è ora impegnato in un viaggio di quattro giorni per tornare sulla Terra. "Oggi avete fatto la storia e avete reso tutta l'America davvero orgogliosa, incredibilmente orgogliosa", ha detto Trump affermando che gli astronauti hanno "ispirato il mondo intero". Rivolgendosi all'equipaggio – composto da 3 astronauti statunitensi e un canadese – il presidente ha affermato che "ultimamente abbiamo molti motivi per essere orgogliosi, ma quello che state facendo voi è qualcosa di straordinario: orbitare attorno alla Luna per la prima volta in oltre mezzo secolo e battere il record assoluto di distanza dalla Terra".  "La vostra missione apre la strada per il ritorno dell'America molto presto sulla superficie della Luna. Stiamo facendo tutto il possibile, pianteremo nuovamente la nostra bandiera e stavolta non lasceremo solo le nostre impronte: stabiliremo una presenza permanente sulla Luna e punteremo a Marte, sarà elettrizzante. Mi piacerebbe esserci, ma forse non riusciremo in termini di timing. Ma saremo sulla Luna e succederà presto", ha aggiunto il presidente. "L'America non sarà seconda a nessuno nello spazio, continueremo a condurre questo incredibile viaggio tra le stelle". Trump ha fissato un appuntamento con gli astronauti nello Studio Ovale: "Vi chiederò gli autografi, non li chiedo spesso. Ma voi lo meritate".
 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 7 Aprile 2026

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