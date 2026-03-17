Artemis II: dal Kennedy Space Center aggiornamento rollout e lancio Aprile 2026

(Adnkronos) – Le operazioni presso il Kennedy Space Center della NASA in Florida hanno subito una ricalibrazione temporale per garantire l'integrità dei sistemi di volo della missione Artemis II. I team tecnici hanno fissato a venerdì 20 marzo la nuova data per il rollout del vettore dal Vehicle Assembly Building (VAB) verso la rampa di lancio 39B. Nonostante lo slittamento di ventiquattro ore rispetto alla pianificazione precedente, resta confermata la possibilità di un primo tentativo di lancio per mercoledì 1 aprile, all'apertura della finestra prevista. Il rinvio è stato determinato dalla necessità di intervenire su un componente specifico del sistema di sicurezza. Durante le attività di chiusura dei preparativi, gli ingegneri hanno identificato un cablaggio elettrico del flight termination system sullo stadio principale che richiedeva la sostituzione. Il problema è stato risolto e i tecnici stanno procedendo con il completamento delle verifiche pre-rollout. Il trasferimento verso la rampa, un tragitto che richiede fino a 12 ore a bordo del crawler-transporter, sarà monitorato tramite una diretta streaming ufficiale. Oltre alla risoluzione delle criticità tecniche, i responsabili della missione seguono con attenzione l'evoluzione delle condizioni meteorologiche previste per i prossimi giorni, fattore determinante per il rispetto del cronoprogramma. Artemis II rappresenta una tappa fondamentale nel programma di esplorazione lunare, e il mantenimento del rollout per il 20 marzo preserva l'opportunità di sfruttare l'inizio della finestra di lancio di aprile. Crediti immagine di cover NASA/Joel Kowsky

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Pubblicato il 17 Marzo 2026