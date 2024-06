Arte: Arriva a Sant’Albano Stura l’opera ‘Terzo Paradiso Recycling’

(Adnkronos) – Inaugurata a Sant’Albano Stura, in provincia di Cuneo, l’opera Terzo Paradiso Recycling realizzata dal Maestro Michelangelo Pistoletto. Coperta da un grande telo, realizzato in poliestere ottenuto da bottiglie riciclate, l’installazione rappresenta una perfetta incarnazione del Terzo Paradiso, ovvero l’intervento dell’ingegno umano al fine di ricucire il rapporto con la natura che si è interrotto in seguito alla rivoluzione industriale. “Si tratta di un grande connubio tra l'arte e il riciclo. Pistoletto è stato un visionario fin dagli anni 60 – osserva l’amministratore delegato di Dentis Recycling Italy, Corrado Dentis – grazie alla sua capacità di rappresentare la rinascita della materia, quello che noi facciamo quotidianamente”. “Noi riciclando le bottiglie in PET della raccolta differenziata – continua – restituiamo a questo materiale una seconda, una terza, una quarta vita. Quest'opera è a disposizione di tutto il territorio”. “La nostra attività – osserva Dentis – da sempre è caratterizzata dal riciclaggio delle plastiche. Una grande opportunità e il coronamento di un percorso durato 40 anni e perseguito con tenacia, caparbietà, e la volontà di riuscire ad emergere. E siamo qui oggi in questo momento di festa proprio a celebrare questo percorso quarantennale”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Giugno 2024