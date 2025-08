Arte, alla Galleria d’Arte Contini a Cortina la mostra “…Tutto ciò che luccica”

(Adnkronos) – Una riflessione sull’apparenza intesa come forma di linguaggio e sull’ironia come chiave per interrogarsi su ciò che oggi definiamo prezioso, sottolineando come il valore dell’opera emerga soprattutto dall’atto artistico e dalla sua capacità di suscitare emozioni e riflessioni. E' quanto propone la mostra collettiva '…Tutto ciò che luccica' fino al 7 settembre alla Galleria d’Arte Contini in piazza Silvestro Franceschi 7 a Cortina d’Ampezzo (Belluno). Con tono leggero ma denso di riferimenti, la mostra esplora il fascino della superficie, il richiamo dell’oro e ciò che esso rappresenta nella storia dell’arte. Gli artisti in mostra, ciascuno attraverso il proprio linguaggio e la propria visione del reale, riutilizzano il simbolismo e la matericità dell’oro, reinterpretandolo in chiave contemporanea. Mettendo in discussione l’associazione tradizionale tra valore e materia, suggeriscono una rilettura critica del concetto di preziosità: non tutto ciò che luccica è oro, ma ciò che luccica può, indubbiamente, appartenere al linguaggio dell’arte. La mostra presenta un gruppo distinto di artisti che si identificano per linguaggi espressivi diversi tra loro. L’eterogeneità della collettiva si riflette nella varietà delle opere esposte: dipinti, sculture e gioielli si combinano per offrire al pubblico un’esperienza ricca e stimolante. L’esposizione riunisce artisti internazionali come Manolo Valdés, Igor Mitoraj, Pablo Atchugarry, Park Eun Sun, Robert Indiana, Rachel Libeskind, Desire Obtain Cherish e Lee Kyung Hee, accanto ad artisti del panorama italiano quali Mario Arlati, Virgilio Guidi, Giuseppe Maraniello, Carla Tolomeo, Paolo Vegas, Andrea Valleri, Riccardo Contini, in arte Es, e Marco Adamo. —culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 4 Agosto 2025