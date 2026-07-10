Arrivo fiammata di calore lunga almeno 15 giorni, termometri fino a 43°

Un weekend con qualche temporale al Nord poi aumento delle temperature fino a picchi di 43°C in Sardegna. Sono le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it che annuncia una fiammata di calore lunghissima, della durata di almeno 15 giorni. “Il caldo – afferma – è destinato ad aumentare la sua morsa, in particolar modo da domenica in poi. Nel breve termine, ci aspettano comunque valori elevati: oggi il podio spetterà a Toscana e Campania con 37°C a Firenze, seguita a ruota da Benevento e Caserta con 36°C”. Durante il fine settimana in Sardegna a Oristano la colonnina di mercurio raggiungerà i 39°C”. Non andrà meglio al sud: a Foggia previsti 37°C, 36°C a Benevento mentre al Centro si boccheggerà a Firenze, Pistoia, Prato e Terni, tutte sui 36°C all’ombra. Da lunedì, poi le temperature saliranno ulteriormente per raggiungere l’apice giovedì 16 luglio con 40°C a Oristano e Nuoro, 39°C a Firenze e Terni, 38°C a Bologna, Ferrara, Foggia, Mantova, Modena, Parma, Pavia e Piacenza, infine 37/38°C a Roma e Milano. Nel dettaglio: – Venerdì 10. Al Nord: temporali sulle Alpi, occasionali in pianura. Al Centro: sole e caldo, qualche acquazzone sui monti. Al Sud: sole e caldo, qualche rovescio sui monti. – Sabato 11. Al Nord: caldo, temporali sparsi da ovest verso est. Al Centro: sole e caldo, qualche acquazzone sui monti. Al Sud: sole e caldo, qualche rovescio sui monti. – Domenica 12. Al Nord: sole e caldo, temporali in Romagna e sui monti. Al Centro: sole e caldo, temporali sui monti. Al Sud: sole e caldo, qualche rovescio sui monti. Tendenza: lunedì primo picco del caldo, poi ulteriore escalation fino a 43°C in Sardegna.



Pubblicato il 10 Luglio 2026