Arriva Paul Wertico, storico batterista di Pat Metheny

Dopo il primo emozionante appuntamento con il Trio Bobo nell’incantevole scenario della Foresta Umbra, continua la seconda edizione di “Green Note – Gargano Jazz & Food”, ospitata dall’Elda Hotel. Il cartellone, organizzato dall’Agenzia di comunicazione e promozione Scopro in collaborazione con la Regione Puglia, il Teatro Pubblico Pugliese, il Parco Nazionale del Gargano e il patrocinio del Comune di Monte Sant’Angelo, proseguirà stasera con una grande leggenda della musica jazz internazionale.

Il format, che unisce tre eccellenze riconosciute dall’UNESCO come la Foresta Umbra, il jazz e la dieta mediterranea, ospiterà Paul Wertico, batterista del grande Pat Metheny, tra i più famosi e apprezzati chitarristi jazz del mondo.

Wertico, in Foresta Umbra, proporrà un concerto con il suo trio, nato nel 2012 assieme a Gianmarco Scaglia al contrabbasso e Fabrizio Mocata al pianoforte. Il batterista suonerà dal vivo il suo ultimo lavoro discografico “Letter from Rome”, pubblicato a fine 2021 dall’etichetta Alfa Music di Roma. Dopo aver affrontato le rivisitazioni delle arie d’opera di Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini nel lavoro “Free The Opera!”, il trio coniuga in questo nuovo concerto un profondo senso melodico con forme d’improvvisazione puramente jazz. Il risultato è un suono originale e moderno, caratterizzato dal talento unico del leggendario batterista del Pat Metheny Group.

La rassegna, che anche quest’anno vede la direzione artistica affidata a Gegè Telesforo, si conferma come uno dei jazz club esperienziali più magici della Puglia. Le note del jazz, il buon cibo e lo scenario da sogno dominato dalle Faggete Vetuste del Parco Nazionale del Gargano sono i tre elementi che rendono unico questo appuntamento estivo.

Anche il secondo concerto sarà accompagnato da un’esperienza culinaria tipica, che unirà – grazie alla collaborazione con l’Elda Hotel – i sapori e gli odori del nostro territorio. Il menù della serata prevede: entreè (cipolla al forno con cuore di uovo, spuma di caciocavallo, funghi di sottobosco e crumble di tarallo), main course (petto di anatra all’arancia duretta del Gargano, laccatura al miele e patate al rosmarino), dessert (semifreddo al limone femminiello del Gargano glassato al cioccolato pralinato).

L’appuntamento con Green Note comincerà alle ore 20.00 con i saluti istituzionali e la degustazione esperienziale, mentre alle 21.30 partirà il concerto del Paul Wertico Trio. Per partecipare alla rassegna è necessaria la prenotazione. Info e costi: + 39. 0884.594685 | + 39. 353.3039283 | info@eldahotel.it.

