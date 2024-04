Arriva Narciso, l’Anticiclone che piace: temperature estive anche al Nord

(Adnkronos) – Un aprile che sembrerà giugno anche al Nord Italia. Le previsioni meteo intravedono all’orizzonte una grande ‘bolla calda’ con temperature ben oltre le medie del periodo ovunque. Tutto merito di Narciso, l’Anticiclone che ‘piace' in quanto porterà tantissimo sole per tutti e temperature calde ma non eccessive. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, intanto ci ricorda che questo 3 aprile vedrà il passaggio di qualche addensamento in più al Nord con la possibilità di veloci piovaschi, un cielo irregolarmente nuvoloso al Centro e prevalenza di sole al Sud. Un 3 aprilante che indicherebbe, dunque, (stando al proverbio) una fase primaverile classica almeno fino al 12 maggio (per 40 giorni), con qualche pioggia in più al Nord e una fase più mite al Sud, come spesso accade in questo periodo dell’anno. Andando per ordine, nelle prossime ore avremo qualche piovasco su Liguria, Prealpi, Alpi e in particolare sul Triveneto; altrove il meteo sarà discreto, seppur con un veloce passaggio nuvoloso collegato ad un lontano vortice centrato tra Polonia e Finlandia. Ma, da giovedì, tutta l’Italia entrerà in una bolla anticiclonica in espansione sul Mediterraneo Centrale e si toccheranno i 25°C diffusi sulle regioni centrali. Al Nord qualche grado in meno, al Sud qualche grado in più, ma con valori in ulteriore aumento almeno fino al 10 aprile. Il primo weekend post Pasquale, il primo dopo le festività, sarà infatti bello e caldo ovunque: il 6-7 aprile il sole dominerà in lungo e largo e arriveremo a toccare localmente i 30°C anche al Nord, con un’anomalia termica di almeno 6-8 gradi rispetto alle medie climatologiche di inizio aprile. A 2000 metri, anche sulle Alpi, si supereranno addirittura i 16-17 gradi! Prepariamoci dunque al primo weekend con l’anticiclone africano Narciso, con il bel tempo che piace a tutti, da Bolzano a Caltanissetta. NEL DETTAGLIO



Mercoledì 3. Al nord: piovaschi specie su Liguria di Levante, Alpi e Prealpi. Neve debole a 1500 metri. Al centro: cielo coperto al mattino, poi con nubi irregolari. Al sud: cielo irregolarmente nuvoloso con ampie schiarite.

Giovedì 4. Al nord: a tratti velato. Clima mite. Al centro: soleggiato e mite. Al sud: ampio soleggiamento.

Venerdì 5. Al nord: poco nuvoloso con locali addensamenti; clima mite. Al centro: tutto sole e mite; 27°C in Sardegna. Al sud: bel tempo; 27°C in Sicilia.

Tendenza: sempre più sole e sempre più caldo, fino a 30°C da Nord a Sud.



Pubblicato il 3 Aprile 2024