Arriva l’espansione Megaevoluzione Dominio Delta di GCC Pokémon

(Adnkronos) – The Pokémon Company International ha annunciato la distribuzione nei negozi autorizzati di tutto il mondo della nuova espansione intitolata Megaevoluzione – Dominio Delta. Il set introduce novità di rilievo per il panorama competitivo e collezionistico, a partire dal ritorno delle dinamiche legate ai Pokémon-ex Megaevoluzione e dall’introduzione di inedite soluzioni strategiche per i giocatori di tutto il mondo.

L’espansione comprende oltre 135 carte complessive e pone al centro della serie alcune delle creature più iconiche in versione potenziata, tra cui Mega Rayquaza-ex, Mega Golurk-ex, Mega Malamar-ex e Mega Golisopod-ex. Oltre ai singoli mostriciattoli tascabili, il set introduce le innovative carte Stadio leggendarie: si tratta di elementi strategici nati dall’unione di due carte Stadio distinte e caratterizzati da illustrazioni estese. All’interno delle buste di espansione dedicate, i collezionisti potranno trovare entrambe le metà indispensabili per attivare questa nuova meccanica di gioco.

I prodotti legati all’espansione, che includono buste singole, set Allenatore Fuoriclasse e collezioni tematiche, sono reperibili presso i rivenditori autorizzati a partire da oggi. Parallelamente al formato cartaceo, i contenuti di Megaevoluzione – Dominio Delta sono accessibili anche in versione digitale attraverso GCC Pokémon Live. Gli utenti della piattaforma online possono sbloccare fin da subito il mazzo del Pass lotta incentrato su Mega Rayquaza-ex e proseguire le attività di gioco per ottenere un mazzo aggiuntivo interamente focalizzato su Mega Malamar-ex.

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Pubblicato il 10 Novembre 2026