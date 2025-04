Arriva la primavera e spuntano le formiche, ecco come trovarle ed eliminarle

(Adnkronos) – Arriva la primavera, addio all'inverno. E con le prime temperature in risalita ecco ricomparire nelle case, a volte, degli ospiti indesiderati: le formiche. Le formiche, infatti, sono un insetto che compare facilmente nelle nostre case, soprattutto nel periodo della primavera-estate, quando sono alla ricerca di un posto che consenta la sopravvivenza della colonia e l’approvvigionamento di una buona quantità di cibo. Ecco perché le troviamo per lo più in cucina. Capirne la provenienza, e di conseguenza eliminarle, suggerisce Leroy Merlin, è fondamentale per diverse ragioni. In primo luogo, perché i formicai tendono a svilupparsi con estrema velocità, e poi perché arrivano a contaminare gli alimenti, portando dei germi che risultano potenzialmente pericolosi per la salute. A ciò va aggiunto il fatto che alcune specie di formiche mordono, ovvero causano punture che risultano dolorose, mentre altre sono solite rosicchiare il legno: parliamo della formica rossa e della formica falegname. In natura sono presenti oltre 12.000 specie diverse. La buona notizia è che in Italia sono assenti quelle più pericolose. La formica è un animale antichissimo. Nonostante le sue dimensioni ridotte possiede una forza immensa che le permette di trasportare attraverso le mandibole oggetti che pesano oltre 50 volte rispetto al proprio peso. Inoltre, ha una vita sociale intensa, strutturata secondo tre ordini che collaborano tra loro senza che nessuno comandi sull’altro: formiche operaie, maschi e formiche regine. L’obiettivo è quello di assicurare l’andamento positivo della colonia. La formica è estremamente intelligente e ha un innato istinto di sopravvivenza. Non va mai sottovalutata, motivo per cui trovare un nido in casa per poi eliminarlo può risultare tutt’altro che semplice. Ha però anche dei punti di debolezza ed è su quelli che bisogna fare leva in maniera tale da capire come trovare il nido di formiche in casa e, di conseguenza, eliminarlo. Ma come trovare un nido di formiche in casa? Bisogna innanzitutto capire perché arrivano. Per capire come eliminare le formiche in casa è essenziale infatti, conoscere le abitudini e le ragioni che portano l’insetto a presentarsi in giardino o davanti all’uscio di casa per poi entrare senza bussare. Un aspetto a cui si rivela essenziale prestare attenzione per effettuare una disinfestazione delle formiche in casa ed eliminarle alla radice sono le condizioni che ne causano la presenza e la sopravvivenza.

Ecco quindi alcuni accorgimenti da adottare sempre: evita di lasciare residui di cibo in giro e cura la pulizia della casa per quanto riguarda le superfici che si trovano più esposte: pavimenti, mobili della cucina e via dicendo; se hai delle piante, soprattutto sul balcone o all’interno, controlla che non ci siano degli afidi. La loro comparsa è molto più comune di quanto non si possa pensare in quanto attaccano numerose colture. Quando arrivano lo fanno spesso in compagnia delle formiche; fai in modo che non risultino presenti dei fori da cui le formiche riescono a penetrare in casa. In presenza di eventuali crepe puoi applicare dello stucco. Se, nonostante queste buone abitudini le formiche si fanno vive, esistono delle soluzioni per trovare un nido e poi eliminarlo. Ecco come fare. Come arrivano le formiche, da sole oppure in gruppo? Il modo in cui si muovono è il seguente: una formica operaia va alla ricerca di cibo, in maniera isolata; se trova qualcosa di sostanzioso che non può trasportare da sola allora invia un impulso alle altre formiche, che sopraggiungono a centinaia partendo dal nido.

Quando è presente un formicaio in casa vuol dire che c’è anche una fila di insetti che si muovono insieme: non resta che seguire la colonna per individuare l’ubicazione del nido. Non è difficile, dal momento che le formiche trasportano con la parte mandibolare del cibo. Sono perciò piccole ma facilmente individuabili: è questo il loro punto di debolezza; il formicaio si trova ubicato in luoghi ben precisi: nel battiscopa, nelle parti sottostanti il pavimento, in punti mai a vista comunque: non in una pianta né tantomeno all’interno dei mobili; le formiche adottano questa strategia per poter risultare nascoste alla vista e operare indisturbate. Non è detto che il nido sia nelle stanze della casa, spesso si trova all’esterno. Le formiche entrano solamente alla ricerca del cibo. Molte persone sono restie a utilizzare degli insetticidi aventi formulazione chimica per eliminare le formiche, soprattutto se sono presenti in casa degli amici a quattro zampe, nonostante risultino perfettamente sicuri. Ecco perciò una panoramica dei rimedi naturali particolarmente indicati (ed efficaci) per uccidere le formiche in casa, che nulla esclude di adoperare in combinazione con tali prodotti: acido citrico e aceto. Hanno formulazioni simili, in grado di tenere lontane le formiche e allo stesso tempo denotano un effetto disinfettante che tutela pavimenti e superfici dalla presenza di altri insetti particolarmente sgraditi. E ancora menta. L’olio essenziale di menta, ma anche una pianta aromatica di questo tipo da tenere alla finestra, presenta un odore che allontana le formiche. Bicarbonato, il rimedio fai da te per eccellenza, da utilizzare in molteplici circostanze, persino per tenere lontane le formiche. Il consiglio è quello di predisporre delle strisce nei punti di accesso della casa. Fondi di caffè. Quando si utilizza contro le formiche questo rimedio naturale bisogna considerare che tende ad ammuffire, macchiare le superfici e ad attirare altri insetti. Meglio quindi non abusare di tale soluzione. Infine, una buona prassi è quella di adoperare l’aspirapolvere per uccidere le formiche, ricordandosi tuttavia di eliminare immediatamente il sacchetto che è stato utilizzato, altrimenti il rischio è quello di ottenere l’effetto opposto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 1 Aprile 2025