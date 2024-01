Arriva la condanna, imputato salta e aggredisce giudice – Video

(Adnkronos) – Arriva la condanna senza libertà vigilata, l'imputato salta e aggredisce il giudice. E' l'incredibile scena nell'aula di un tribunale di Las Vegas documentata dal video registrato dalle telecamere. L'uomo, Deobra Redden, era in aula per rispondere delle accuse di aggressione con lesioni. La richiesta di sospensione della pena avanzata dall'avvocato difensore non è stata accolta dal giudice: dopo la decisione del magistrato, l'aggressione. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 4 Gennaio 2024