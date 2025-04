Arriva la ‘cometa del primo maggio’, ecco picco di luminosità di Swan

(Adnkronos) –

Si chiama C/2025 F2 (Swan) ma si è guadagnata il più popolare nome di 'cometa del primo maggio', perché la nuova cometa che si appresta a solcare i cieli terrestri, se tutto andrà come previsto, dovrebbe arrivare alla magnitudine +5, ossia diventare visibile a occhio nudo proprio per quella data. Come nota l'Inaf, l'Istituto nazionale di astrofisica, già ora la cometa è visibile al mattino nella costellazione di Andromeda, bassa sull'orizzonte est a partire dalle 4 ora locale: un piccolo telescopio o un ottimo binocolo (fisso su treppiede), saranno necessari per vederla, a patto di avere l'orizzonte est sgombro da ostacoli e un cielo privo di inquinamento luminoso.

A partire dal 27 aprile, inizierà a essere visibile alla sera attorno alle 21 locali quando sarà a circa 10° sull'orizzonte ovest fra le costellazioni del Perseo e del Triangolo (come riferimento si può prende la stella Aldebaran, la brillante alfa della costellazione del Toro, la cometa sarà entro più o meno 20-25 gradi di distanza angolare dalla stella e circa alla stessa altezza sull'orizzonte) ma il picco di luminosità dovrebbe essere raggiunto il 1 maggio, in corrispondenza del perielio: la cometa sarà visibile di sera, sempre alle 21 locali, a 11° gradi di altezza sull'orizzonte ovest nella costellazione del Toro. Swan è l'acronimo del Solar Wind Anisotropies, un telescopio a bordo della sonda Solar and Heliospheric Observatory (Soho) della Nasa. Swan infatti è stata scoperta sulle immagini del telescopio da un trio di amatori, Vladimir Bezugly, Michael Mattiazzo e Rob Matson che, in modo indipendente l'uno dall'altro, ne hanno segnalato la presenza fra il 29 e il 31 marzo 2025. Swan si muove su un'orbita eliocentrica estremamente eccentrica, con il perielio a 0,33 au (poco all'interno dell'orbita di Mercurio) e l'afelio a 33106 au, all'altezza della nube di Oort.

Il periodo orbitale stimato è di poco superiore ai due milioni di anni, come è normale che sia con un'orbita così eccentrica. L'orbita ha anche un'altra particolarità: è inclinata di 90° sul piano dell'eclittica e la Swan sta arrivando al perielio, che sarà raggiunto il 1° maggio, da sopra il piano dell'eclittica: con questa geometria sono favoriti gli osservatori dell'emisfero boreale prima del perielio, e quelli dell'emisfero australe dopo il perielio. Durante l'avvicinamento al Sole l'attività di sublimazione dalla superficie di una cometa aumenta e la Swan non fa eccezione, anzi il 5 aprile è stato osservato un outburst, ossia aumento temporaneo di luminosità della chioma, che l'ha portata alla magnitudine +8,3 indice di un aumento dell'emissione di gas e polveri nello spazio. La chioma della cometa si presenta con il caratteristico colore verde dovuto all'emissione delle bande di Swan della molecola biatomica del carbonio, segno che la chioma è più ricca di gas che di polveri. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 16 Aprile 2025