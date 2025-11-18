Arriva la bambinella, il calore di una tradizione che profuma tutta Cerignola

Mancano pochi giorni alla Bambinella e i cittadini cerignolani si preparano a festeggiare l’evento religioso, la presentazione di Maria bambina nel Tempio, con la consueta passione e quel misto di fede e tradizione che il 21 novembre segna da diversi decenni.L’amministrazione comunale, supportata dalla Regione Puglia, per l’occasione ha allestito un calendario ricco di eventi e iniziative. Si partirà oggi: nella sala Giovanni Paolo II della Curia vescovile, alle ore 19:00, si terrà “La Bambinella tra arte, fede e tradizione” con la proiezione di un video sul Borgo Antico a cura del locale Club per l’Unesco.Giovedì 20 novembre in Villa comunale, a partire dalle ore 20:00, è in programma la prima di tre serate con la presenza di stand di prodotti tipici e gli immancabili cucoli fritti. Da non perdere l’esibizione della Sale Nero Band.Il clou della manifestazione sarà venerdì 21 novembre. In mattinata, dalle ore 9:00, gli studenti saranno protagonisti di un tour all’interno del Borgo Antico – Terra Vecchia alla scoperta dei palazzi storici e delle chiese del quartiere. Nel pomeriggio, alle ore 19:00, la Pro Loco Cerignola e l’associazione Motus animeranno il Borgo Antico – Terra Vecchia con visite guidate, laboratori e degustazioni. In serata, dalle ore 20:00, ci sposteremo in Villa comunale tra gli stand di prodotti tipici, le note della Popular Music Band e gli immancabili cucoli fritti.Sabato 22 novembre, l’ultima giornata del calendario di eventi, sarà ricca di iniziative. Alle 18:30, in Villa comunale, ci sarà la presentazione del libro Piccoli miracoli sotto la pioggia di Piero Meli. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Mondadori Point e l’associazione culturale Fare Rete, sarà moderata dalla professoressa Rita Digioia. A seguire, sempre in Villa, verrà premiata la miglior vetrina che parteciperà al contest “La migliore vetrina della Bambinella” e, infine, l’apertura degli stand di prodotti tipici, l’assaggio dei tradizionali cucoli fritti, l’esibizione del Musicomio Duo Music show e il dj set sempre in Villa comunale.“L’amministrazione comunale – grazie anche a un contributo economico regionale – ha svolto un lavoro importante per garantire diversi eventi incentrati su una delle tradizioni più sentite dai cittadini. Per i cerignolani, infatti, la ‘Bambinella’ equivale all’inizio dei festeggiamenti del Natale dal punto di vista religioso e non solo. È un periodo magico, si sa, e quindi abbiamo allestito un programma che coinvolgerà studenti, adulti, associazioni e operatori commerciali per trascorrere delle giornate all’insegna del divertimento e della scoperta di angoli della nostra città”. Così l’assessora alle Attività produttive Aurelia Tonti.



Pubblicato il 18 Novembre 2025