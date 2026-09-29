Arriva il primo Googlebook Lenovo, esperienze AI premium in meno di 1,4 kg

(Adnkronos) – Leggero e potente, arriva il Lenovo Googlebook 15, il primo dell'azienda, che amplia il portafoglio di notebook del colosso cinese.Basato sui processori Intel Core Ultra 5 e dotato di Gemini Intelligence integrata, fino a 32 GB di memoria e fino a 512 GB di spazio di archiviazione, il Lenovo Googlebook 15 è pensato per utenti mobili, organizzati e sempre connessi. Progettato per professionisti, creativi e piccoli imprenditori, il modello offre fino a 47 TOPS di potenza AI in un dispositivo che pesa meno di 1,4 kg, risultando il notebook da 15 pollici più leggero dell'attuale portafoglio Lenovo.

Dotato di touchpad aptico e sistema audio con quattro speaker e tecnologia Dolby Atmos Lenovo Googlebook 15 offre un display touchscreen OLED da 15 pollici con risoluzione 2.8K, frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3. Grazie al design leggero, alla struttura resistente (lo chassis in metallo con trattamento anti-impronta offre un look premium) e a un'autonomia fino a 12,5 ore, questo Googlebook 15 coniuga portabilità e affidabilità, e grazie alla caratteristica Glowbar permette di controllare lo stato della batteria e della ricarica anche a coperchio chiuso. Grazie a Magic Pointer, il cursore passa da essere semplice strumento di navigazione a vero assistente intelligente. È sufficiente muovere il cursore per attivare Gemini e svolgere attività in modo immediato, come trasformare due immagini in un poster o aggiungere un appuntamento al calendario con un semplice gesto. Lenovo Googlebook 15 si integra inoltre in modo naturale con i dispositivi Android, consentendo di passare facilmente da un dispositivo all'altro e di accedere direttamente alle app e ai file presenti sullo smartphone connesso. Il dispositivo include inoltre 12 mesi di Google AI Pro, oltre a 5 TB di spazio di archiviazione cloud per conservare e sincronizzare in sicurezza foto, documenti e altri contenuti. L'offerta di questo modello – disponibile a inizio ottobre con un listino che parte da 1199 euro – comprende anche l'accesso a servizi e applicazioni dedicate alla creatività, tra cui Adobe Photoshop, Adobe Premiere e CapCut, per supportare attività di editing, progettazione e creazione di contenuti direttamente dal dispositivo.

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Pubblicato il 29 Settembre 2026