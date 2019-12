Arriva il marchio Igp per la produzione pugliese di olio extravergine

E’ stata pubblicata l’iscrizione definitiva dell’olio di Puglia nell’elenco delle Indicazioni geografiche protette nella gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Lo rende noto Coldiretti Puglia che spiega che il “marchio Igp e’ riservato all’olio extravergine di oliva ottenuto da olive provenienti delle seguenti cultivar nazionali a prevalente diffusione regionale: Cellina di Nardo’, Cima di Bitonto (o Ogliarola Barese, o Ogliarola Garganica), Cima di Melfi, Frantoio, Ogliarola salentina (o Cima di Mola), Coratina, Favolosa (o Fs-17), Leccino, Peranzana. Il marchio Igp olio di Puglia sara’ “ben riconoscibile per il logo distintivo caratterizzato da un’antica moneta romana che simboleggia l’unita’ della regione Puglia e il suo legame storico con la coltivazione dell’olivo”. “Il brand e’ un progetto di trasparenza e valorizzazione che, come dimostra il disciplinare, punta decisamente sulla qualita’ in una regione che produce oltre il 50% dell’olio extravergine italiano. E’ stata data una risposta alla storica carenza di programmazione con un vero sistema di filiera”, commenta con soddisfazione il presidente di Coldiretti Puglia, Savino Muraglia. Il marchio “garantira’ che l’olio extravergine sia di alta qualita’ – aggiunge Muraglia – con parametri chimico-fisici e organolettici di assoluto valore, faccia bene alla salute perche’ il disciplinare prevede che solo oli con un elevato livello di polifenoli perche’ dovra’ essere imbottigliato entro l’anno di produzione e sia di assoluta provenienza regionale, un olio certamente Made in Puglia sia per la produzione delle olive , sia per la trasformazione in olio, ma anche per il confezionamento che dovra’ essere effettuato a una distanza definita dal luogo di produzione”. Lo stoccaggio, l’imbottigliamento e il confezionamento devono avvenire – riferisce Coldiretti Puglia – all’interno nella zona geografica delimitata (zona di produzione) entro e non oltre il 31 ottobre successivo all’annata olearia di produzione. La Igp olio Puglia e’ un importante strumento di trasparenza quando e’ crescita record dei consumi mondiali di olio extravergine d’oliva nel mondo – conclude Coldiretti Puglia – che in una sola generazione hanno fatto un balzo di quasi il 49% negli ultimi 25 anni cambiando la dieta dei cittadini in molti Paesi, dal Giappone al Brasile, dalla Russia agli Stati Uniti, dalla Gran Bretagna alla Germania, sulla scia del successo della dieta Mediterranea dichiarata patrimonio dell’umanita’ dall’Unesco.

