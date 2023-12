Arriva il gelo, da stasera temperature in picchiata poi tanta neve anche in pianura

(Adnkronos) – Gelo in arrivo sull'Italia nelle prossime ore con temperature in picchiata fino a 15 gradi da Nord a Sud. Dopo un inizio di dicembre insolitamente caldo, con valori record fino a 27° (a Pescara), l'aria fredda di matrice polare è pronta ad invadere il nostro Paese. Dal pomeriggio, ad iniziare dalle Alpi, riferisce Mattia Gussoni, meteorologo del sito iLMeteo.it, le temperature caleranno in modo diffuso e, dalla sera, avvertiremo un deciso cambiamento ovunque: sono attese anche delle precipitazioni intense sul Nord-Est, poi verso le regioni tirreniche. La quota neve sarà inizialmente sui 1500 metri poi calerà in modo significativo fino a circa 500-600 metri, anche sull’Appennino settentrionale esposto alle correnti fredde da Nord-Est. Le Alpi sono sommerse di neve ed un’altra intensa nevicata è prevista oggi tra Est Lombardia, Triveneto, Austria e Slovenia: si attendono accumuli di neve fresca oltre il mezzo metro, in Italia avremo picchi di 60-80 cm in Friuli, in Tirolo altri 60 cm ed in Slovenia circa 90. Tantissima neve per l’inizio della stagione sciistica, in controtendenza con le ultime 2 stagioni invernali caratterizzate da estrema siccità.

Domenica 3 dicembre sarà la giornata più fredda, con estese gelate al mattino in pianura al Centro-Nord e massime difficilmente oltre i 4-5 gradi al Nord, 7-10°C al Centro; anche al Sud passeremo dagli attuali 25 gradi a circa 15-17. Lunedì 4 dicembre poi sarà il giorno dell’incontro: una perturbazione atlantica in serata incontrerà l’aria polare sopraggiunta nel weekend. L’incontro avverrà, in particolare, sulla Pianura Padana dove è atteso un ‘Big Snow’, una grande nevicata tra Piemonte, Lombardia ed Emilia con circa 5-8 cm di manto bianco che potrebbe regalare una bella sorpresa anche ai milanesi. Il candore bianco dovrebbe ammantare la Pianura Padana occidentale dalla tarda serata di lunedì fino alla tarda mattinata di martedì, poi probabilmente passare a pioggia in pianura. In seguito la perturbazione atlantica punterà il Centro-Sud, lasciando il nord imbiancato, specie dalla collina in su, e portando tanta pioggia sul resto del Paese. NEL DETTAGLIO

Sabato 2. Al nord: maltempo, specie al Nord-Est, neve copiosa sulle Alpi a quote via via più basse. Al centro: rovesci soprattutto al mattino. Al sud: soleggiato con peggioramento pomeridiano sul Basso Tirreno.

Domenica 3. Al nord: sole prevalente, ma gelido. Al centro: occasionali nevicate a quote di bassa collina sul versante adriatico, sole altrove ma freddo. Al sud: soleggiato ma con calo termico sensibile, qualche addensamento sulle adriatiche.

Lunedì 4. Al nord: neve fino in pianura. Al centro: nubi in aumento. Al sud: bel tempo poi nuvoloso.

Lunedì 4. Al nord: neve fino in pianura. Al centro: nubi in aumento. Al sud: bel tempo poi nuvoloso.

Tendenza: fino a martedì mattina neve in pianura, poi maltempo verso il Centro-Sud.



Pubblicato il 2 Dicembre 2023