Arriva ‘Endome’ test genetico predittivo per la diagnosi di endometriosi

(Adnkronos) – Un test genetico predittivo per la prevenzione dell’endometriosi. Il test 'Endome', anticipa un sospetto diagnostico di endometriosi, consentendo di migliorare la qualità di vita e prevenire l’infertilità. A svilupparlo il Polo di Genomica Genetica e Biologia, con sede a Siena presso il bio-incubatore Toscana Life Sciences, in collaborazione con il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Azienda ospedaliera Santa Maria della Misericordia di Perugia, guidato da Saverio Arena, che ha condotto uno studio interventistico, sottoposto al comitato etico della regione Umbria, su una coorte di 100 pazienti con diagnosi certa di endometriosi o adenomiosi. "I dati emersi da questo studio sono in linea con un recente studio pubblicato su una nota rivista scientifica, suggerendo un aumento del rischio di sviluppare endometriosi di circa il 20-25% superiore rispetto alla popolazione generale", sottolinea i curatori dello studio. 'Endome' fornisce un risultato predittivo, e non diagnostico, di sviluppare endometriosi. L’endometriosi è una patologia ginecologica cronica multifattoriale che riguarda il 10/15% delle donne in età riproduttiva ma, nello specifico, ha una prevalenza dello 0.5 – 5% nelle donne fertili e del 25 – 40% nelle donne infertili. La sintomatologia è molto variabile e la diagnosi spesso arriva dopo un percorso lungo e dispendioso con importanti ripercussioni psicologiche per la donna. “Poter conoscere precocemente, anche e solo la possibilità, di avere un rischio aumentato di essere affette da endometriosi consente alle donne di provare a ridurre i danni causati dalla malattia”, sottolinea Saverio Arena, direttore Struttura complessa Ostetricia e Ginecologia Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia – Sappiamo molto bene cosa sia l’Endometriosi, e quanto possa essere difficile la vita per chi ne soffre, dobbiamo e possiamo cominciare ad acquisire la consapevolezza che è importantissimo identificare quanto più precocemente possibile le pazienti a rischio”. "Siamo orgogliosi che Saverio Arena ci abbia aiutato nel perseguire questo importante obiettivo: ovvero dotare i medici di uno strumento che possa aiutarli ad intercettare una così grave e debilitante patologia”, commenta Greta Immobile Molaro, amministratore delegato Polo Ggb – Ringraziamo l’ospedale Santa Maria della Misericordia e particolarmente la Struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia per aver accolto, con entusiasmo, la nostra proposta di studio e per aver collaborato alla sua realizzazione” Il Polo d’Innovazione di Genomica, Genetica e Biologia è centro di ricerca e servizi unico nel panorama italiano, dove differenti tecnologie si integrano per dare vita a soluzioni innovative ed al servizio della scienza. È inoltre impegnato nella diffusione di informazioni accurate e nella sensibilizzazione sull’endometriosi. Sul sito web dell’azienda “www.pologgb.com”, sarà possibile trovare ulteriori dettagli sul prodotto nonché informazioni utili sulla patologia. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 13 Settembre 2023