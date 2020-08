Arriva a Peschici la raccolta firme per il recupero di Castel Fiorentino

Sarà Peschici la seconda tappa del tour iniziato l’8 agosto a Torremaggiore (FG) per raccogliere firme a sostegno della candidatura di Castel Fiorentino ai Luoghi del cuore FAI 2020. Domani alle ore 19:30 in villa comunale chi vorrà potrà firmare per sostenere il recupero del sito archeologico della cittadina foggiana. La città più a nord della Puglia ospiterà la sottoscrizione nell’ambito della decima edizione dell’iniziativa del FAI che riguarda tutto il territorio italiano.

Il recupero dell’area archeologica di capitanata riveste una notevole importanza storica. È qui Infatti che Federico II di Svevia, imperatore del Sacro Romano Impero, morì il 13 dicembre 1250, compiendo così la profezia secondo la quale sarebbe dovuto morire sub flore. La candidatura di Castel Fiorentino è sostenuta dal comitato di residenti di Torremaggiore “Insieme per Fiorentino” presieduto da LorenzodeSantis.

Il presidente giudica positivamente il riscontro di pubblico ottenuto durante la prima serata di raccolta firme: «La prima tappa del tour del Comitato Insieme per Fiorentino in collaborazione con La Tua TV che si è tenuta l’8 agosto in occasione della “Festa Contadina” a Torremaggiore ha fatto registrare un buon successo di pubblico. Oltre a raccogliere numerose firme a favore del sito archeologico di Fiorentino di Puglia ci ha fatto piacere sponsorizzare la web TV, la sua app e la sua card. Molta gente si è dimostrata interessata alle informazioni ricevute».

Il network web foggiano LaTuaTV è infatti media partner dell’iniziativa. Nata da un’idea del comico e attore foggiano SantinoCaravella, (noto al pubblico televisivo per le sue partecipazioni allo show della RAI “Made in sud”), e coordinata dal general manager NicoPalatella, ha deciso di promuovere la candidatura di Castel Fiorentino fornendo il supporto comunicativo idoneo all’iniziativa. Durante le tappe della raccolta firme sarà possibile informarsi anche su La Tua Tv App, un’applicazione gratuita per iOS e Android che permette di ottenere sconti presso esercizi commerciali convenzionati.

